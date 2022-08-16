選管會主席馮驊不獲續任　政府讚克盡厥職、正積極物色接任人

選舉管理委員會（選管會）主席馮驊任期今日（16日）屆滿，政府向即將卸任主席的馮驊衷心致謝，指他在選管會盡心服務13年，確保香港的公共選舉公開、公平和公正方面，成績斐然，克盡厥職、建樹良多。發言人指，正積極物色下一任選管會主席，會適時公布委任安排。



馮驊2009年首次獲委任為選管會主席，並分別於2013年及2017年再度獲委任，任期今日屆滿，至今已擔任選管會主席十三年。政府發出的新聞稿指，馮驊在任期內帶領選管會舉行和監督了一系列的選舉，包括行政長官選舉、選舉委員會界別分組選舉、立法會選舉、區議會選舉及鄉郊代表選舉。在過去一年多，三場重要的選舉在經完善的特區選舉制度下順利舉行，落實「愛國者治港」，確保「一國兩制」行穩致遠。

馮驊上月主持「鄉郊選舉建議指引」記者會時，被問到任滿後的去向及任內感受時，拒絕評論會否留任，僅回應指有關規例規定，選管會主席要由現任高等法院法官出任，由特首經諮詢終審法院首席法官後委任。至於任內感受，馮著記者留意過往由他所撰寫的選舉活動指引及選舉報告，均已清楚表達了自己想講的說話。

選管會是根據《選舉管理委員會條例》（第541章）成立的法定機構，職能包括就選區分界提出建議，舉行和監督公共選舉，以及就選民登記工作制訂規例、指引和有關安排。選管會的主要宗旨是確保公共選舉在公開、公平及誠實的情況下進行。