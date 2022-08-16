施政報告︱李家超晤運動員聽意見　社會應支持青年追夢圓夢

特首李家超到訪體育學院，與運動員交流，並聽取大家對體育發展的意見。李家超說，政府重視體育發展，除了對精英運動員的財政資助外，也全力推動及支持對年輕運動員和殘疾人士運動員的訓練。他說，聽到的意見有助《施政報告》諮詢工作，呼籲社會一齊支持年輕人追夢及圓夢，讓香港運動員在國際體壇發光發熱。



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李家超在文化體育及旅遊局局長楊潤雄、以及體院主席林大輝陪同下與運動員交流，當中包括2019年亞洲青少年乒乓球錦標賽女子青年雙打銅牌的吳詠琳。吳今年以國際預科文憑（IB）滿分45分的狀元成績入讀科大，李家超稱，政府為了做好「體學雙軌發展支援」，鼓勵更多運動員投身全職訓練，正透過「香港運動員基金」資助運動員進修，體院也與12間本地大專院校簽訂合作備忘錄及與30間本地中學合作，為全職運動員提供更具彈性的學習安排。

稱重視體育發展 支持訓練年輕運動員

他說，體院作為精英體育培訓機構，完善配套設施對體育運動發展極為重要，為進一步提升運動員競爭力，政府已撥款為體院興建新設施大樓，預計2024年年中、即巴黎奧運會前完成，屆時將提供兩個新訓練場館，以及體適能訓練、運動科研及運動醫學設施。

李家超亦與羽毛球手吳芷柔、武術運動員楊子瑩、空手道鄧宇軒、網球手黃澤林交流，並與殘奧獎牌運動員梁育榮及劉慧茵一起玩硬地滾球。