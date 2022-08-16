民建聯提交施政建議　倡提高研發開支比例　推動再工業化及創科

民建聯將於9月份就2022年《施政報告》與特首李家超會面，並呈交建議。立法會議員陳仲尼、黃俊碩、黃英豪、周浩鼎及葛珮帆今（16日）就「鞏固提升香港國際金融、創科和經貿中心地位」，發布相關建議，當中包括推動創科丶再工業化丶推廣電商發展丶優化「優秀人才入境計劃」等。



立法會議員陳仲尼、黃俊碩、黃英豪、周浩鼎及葛珮帆今（16日）就「鞏固提升香港國際金融、創科和經貿中心地位」，發布相關建議。（民建聯提供）

促本地研發開支推升至GDP的2%

立法會議員周浩鼎指，需盡快把本地研發總開支相對本地生產總值（GDP）的比率提升至2%，並積極招攬國際龍頭企業來港，促進揀選特定工業，包括新一代半導體產業、食品科技、健康科技以至綠色科技等高增值製造業，集中資源推動創科及「再工業化」發展。

倡以轉數快建立跨境快速支付系統

陳仲尼指，當局加快推進透過滬深港通管道，允許內地及本港投資購買對方市場首次公開發售（IPO）的「新股通」，並積極爭取以大灣區為試點，將香港「轉數快」與內地的網上實時轉賬支付系統對接，以建立跨境快速支付系統，容許香港居民通過香港的網上或手機銀行，輸入收款方的姓名和手機號碼，即可向內地進行跨境、跨銀行的實時免費轉賬匯款。

周浩鼎指，需盡快把本地研發總開支相對本地生產總值的比率提升至2%。（線上會議截圖）

陳仲尼指，應加快落實大灣區保險售後服務中心，以及內地與香港保險公司合作開發跨境保險產品，例如醫療保險。

黃俊碩建議，向國家財政部爭取全面承認香港會計師專業資格，或為香港專業會計師設立執業試，助他們於大灣區執業。財務匯報局年底將改組成為會計及財務匯報局，黃俊碩建議，可向會財局增撥更多資源，從而豁免未來三年會財局向整個會計行業徵收的有關徵費。

黃英豪建議，在2022年內成立「數字化經濟發展委員會」，並考慮設立配對基金或強化其他支援措施，支持有關企業在有需要的地區加快建設5G基站網絡等。

周浩鼎指，應制定本港製造業佔GDP的百分比目標並將與生產相關的工種，包括設計、研發、檢測等等，重新歸類為製造業，更好推動「再工業化」 4.0 的發展。

黃英豪指建議在2022年內成立「數字化經濟發展委員會」並考慮設立配對基金或強化其他支援措施。（會議截圖）

加強創科發展 倡准許內地DNA「過河」到港

葛佩帆建議放寬國家《負面清單》中對生物樣本、基因診斷與治療的外資准入限制，准許中國籍香港永久居民擔當主要股東及於河套註冊企業，直接進入內地市場，讓內地生物DNA資料在合作區內流動，拆除供研發用途的限制，並於深圳一方園區設遺傳辦分支，優化出入境檢驗檢疫程序。

民建聯亦提出其他建議，包括協助推進人民幣國際化；容許生物科技行業以外的未有收入或盈利的公司來港上市，改革GEM版以吸引符合「環境、社會與管治」（ESG）準則的不同行業創新企業在GEM上市。加快香港與其他國家地區簽訂避免雙重徵稅安排，以吸引海外投資控股活動轉移到香港，並優化「優秀人才入境計劃」；擴大CEPA下享有零關稅香港原產貨物範疇，包括降低香港製造的比重；集中資源推動創科及「再工業化」發展等。