促放寬3+4檢疫措施　民建聯：保國際地位應盡快海外通關

民建聯今（16日）發佈《施政報告》相關建議方案，提到疫情下的通關問題。民建聯立法會議員葛珮帆丶黃英豪和陳仲尼都表示，香港是一個國際城市，對外開放相當重要，希望可以盡快對外通關。



黃英豪指，工商界對於3天酒店隔離及4天居家檢疫的「3+4」並不滿意，而香港疫情已不嚴重，應盡快放寬。陳仲尼則認為應參考與其他城市做法，以免人才因政策過於繁複而移居，令人才流失。



民建聯8月16日發佈施政報告相關建議方案。（民建聯提供）

倡營商、恩恤原因與內地局部通關

葛珮帆指，對於與內地通關事宜心急如焚，但明白內地難處。因此希望可以與內地局部通關，例如讓商界朋友過關營商丶恩恤處理有需要的香港人回內地探親等。

海外通關方面，她認為香港是國際金融中心和經貿中心，國際對香港來說相當重要，若「3+4」運作得宜，希望政策可以逐步放寬至「2+5」甚至「0+7」，即7天居家隔離。期待今年內可放寬。

立法會議員葛珮帆（會議截圖）

工商界不滿3+4 黃英豪憂人才流失加劇

日前在新加坡回港丶正進行隔離的黃英豪則指工商界對於「3+4」並不滿意。他表示，國際間很多主要城市已經撤銷檢疫隔離等限制，香港若要與國際接軌，便要加快「0+7」，出發前做檢測，到步後做醫學檢測，指現時世界絕大部份城市的檢疫做法都是如此。

另外，他認為香港疫情已不太嚴重，希望加快和國際通關。她指人才流失加劇，專才離港發展，有可能動搖香港國際城市地位。

日前在新加坡回港丶正進行隔離的黃英豪則指工商界對於3+4並不滿意。（會議截圖）

陳仲尼：要觀察競爭城市做法

陳仲尼現身處英國倫敦。他表示，西方世界市民已很少實行防疫措施：「（倫敦）街上面99%以上既人都唔戴口罩。」指好多跨國公司的高層領導或財經界人士對「3+4」政策略嫌不足。

他指香港是國際城市丶國際金融中心丶國際航空樞紐，很需要觀察與我們競爭的國際城市。「香港有自己嘅考慮，但都要考慮同我地競爭既城市㗎嘛。」他指香港有人才競爭丶資金競爭問題，如果其他國家比香港更輕鬆方便，本來居港工作的高層人士便會考慮移居。