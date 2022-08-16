今年香港經濟挑戰大　陳茂波：「3+4」檢疫方便旅客來港激活經濟

財政司司長陳茂波今日（16日）出席「2021年品牌選舉頒獎典禮」，致辭時表示已下調今年全年經濟預測，認為香港經濟正面對較大的挑戰，期望消費券能「穩住經濟，保住就業」，鼓勵企業開拓內地和新興市場。



商務及經濟發展局局長丘應樺、副局長陳百里、工業貿易署署長黃少珠，及商務及經濟發展局副秘書長劉理茵擔任頒獎嘉賓。



分兩階段推出消費券 冀穩住經濟

陳茂波致辭時表示，受疫情同經濟環境轉差影響，上星期政府再次下調今年全年經濟預測，顯示今年香港經濟正面對較大的挑戰，企業的經濟和發展備受考驗，因此今年分兩階段推出消費券，希望刺激消費的市道，「穩住經濟，保住就業」。

提到疫情，陳茂波指，新一屆特區政府務求以最低的社會成本達至最大的防疫效益，上周五（12日）剛實施「3+4」檢疫安排，期望能有效控制疫情風險的同時，方便來港的人士和旅客，讓本港經濟能重拾活力。

11月兩重頭活動 重新擦亮香港這國際知名品牌

他又表示，為了「重新擦亮香港這個國際知名的品牌」，政府正全力籌備11月初舉辦的「國際金融領袖投資高峰論壇」，並盡力促成「香港國際七人欖球賽」於同月舉行，認為這些標誌性的實體項目能讓香港朝着商業開放、經濟復蘇再走近一步，激活香港和國際間的聯繫和互動。

陳茂波出席2021年品牌選舉頒獎典禮。（冼茗慧攝）

陳茂波強調，明白過去兩年多對香港企業，尤其是中小企帶來巨大的挑戰和壓力，鼓勵企業善用香港品牌的優勢，積極參與國家大循環，以大灣區為切入點，大力開拓內地市場，而海外市場亦不能放棄，鼓勵企業開拓如東南亞和中東等新興市場，並指政府會協助本地企業進一步發展及開拓新市場，包括優化「BUD專項基金」、「會議展覽業資助計劃」等等。

另外，他表示香港品牌發展局將ESG（環境保護、社會責任及公司治理）納入2022年品牌選舉評審標準一舉，彰顯出業界與時並進，將社會責任融入經營策略中。