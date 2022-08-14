暫緩追租｜禁令結束即有商戶收追租律師信　陳茂波呼籲業主體恤

疫情持續兩年多，不少商戶深受經濟打擊。財政司司長陳茂波今日（14日）表示，政府今年初在《財政預算案》提出暫緩追租，三個月的「保護期」上月底完結，他認為措施有助避免商戶即時倒閉，保住了員工就業，亦未見有小業主因此無法如期償還按揭，但他承認，在過去一周，已有商戶收到業主的追租律師信，政府會與按揭證券公司溝通，加快「百分百擔保特惠貸款」計劃審核時間，希望業主以體恤和有商有量的態度，盡可能協助商戶應對當下挑戰。



上周陳茂波（前排中）主持美食及多個博覽的聯合開幕典禮，他稱要為參展商們打氣，並了解市道和經營情況。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌提到，暫緩追租條例於5月初開始實施，三個月的「保護期」剛於７月底完結，不少零售、飲食及服務行業組織也表示，措施幫助他們避免即時倒閉，保住了員工的就業，在危急之時提供了及時幫助。

陳茂波：沒有小業主無法如期還款

就外界憂慮暫緩追租措施有可能影響大量小業主，令他們無法如期向銀行償還按揭貸款，陳茂波強調，「這情況並沒有出現」，而政府為個別有經濟需要的個人業主提供的零息貸款計劃，最終也只收到三宗申請。

陳茂波認為，暫緩追租措施在過去數月促成部分商戶成功與業主達成重構租約或調整租金協議，讓他們得以繼續經營，他相信這些商戶能努力把握消費券帶來的消費需求，不過，也有商戶在過去一周已收到業主的追租律師信。

疫情下，不少商戶落閘，街上人煙稀少。（資料圖片/何瑞芬攝）

加快「百分百擔保特惠貸款」申請審核時間

他重申，暫緩追租的舉措是在經濟環境最危急之時所採取的「特事特辦」破格措施，當經濟已走出「極端狀況」，但仍面對下行壓力，政府須相應調節支援措施，為緩和商戶因經營層面尚未完全恢復而仍面對周轉壓力，他已請金融管理局和按揭證券公司，加強與銀行和中小企商戶及行業組織的溝通，盡可能為面對短暫周轉困難的商戶提供協助。

當中，加快「百分百擔保特惠貸款」計劃的申請審核時間，或協助有需要的企業進行債務重組等，陳茂波指：「我們也希望業主以體恤和有商有量的態度，盡可能協助商戶應對當下的挑戰。」

另外，第二階段消費券已發放一周，陳茂波指早前去過不同類型的展會了解市道和經營情況。他指不少參展商坦言面對經營壓力，消費券的發放的確有助刺激銷情，而政府提供的參展補貼亦發揮了支援作用，希望未來能繼續有支持業界的措施。