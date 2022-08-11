美食博覽｜財政司司長陳茂波出席開幕禮　冀未來辦更多大型展覽

一連五日的美食博覽今日（11日）在灣仔香港會議展覽中心開鑼，財政司司長陳茂波今早出席美食博覽開幕禮時表示，政府樂意看到疫情高峰過後能在香港舉辦大型展覽活動，並稱當局會持續與香港貿易發展局合作，舉辦更多大型展覽。



▼8月11日 財政司司長陳茂波出席美食博覽開幕禮▼



第32屆美食博覽今日開幕，博覽設「公眾館」、「尊貴美食區」、「貿易區」，全場有過千家展商提供多元化美食、家電家品等產品展銷，不過，今年仍然因疫情原因，場內仍然不設試食。今早9時許，美食博覽未正式開放，場外已有逾百人排隊等候入場。

▼8月11日 美食博覽2022開鑼▼



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財政司司長陳茂波今早出席美食博覽開幕禮，稱是次展覽吸引過千間來自世界各地的展商參加，政府樂意看到疫情高峰過後能在香港舉辦大型展覽活動。

他續指，貿易是香港經濟中的重要一部份，政府會持續與香港貿易發展局合作，舉辦更多大型展覽，推動香港經濟發展。他又提到，政府最近派發第二階段消費券，期望市民將消費文化帶進展覽裏，享受每個消費時刻。

▼8月11日 美食博覽2022開鑼人頭湧湧▼



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