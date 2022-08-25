專訪｜拆解「韓流」爆發之謎　吳傑莊：香港娛樂想成功要學幾件事

人氣男團MIRROR為社會帶來無數話題，亦為「韓流」之下的香港娛樂界帶來朝氣。香港娛樂文化曾經橫掃東亞、席捲世界，今次我們能否再現耀煌？



立法會議員吳傑莊除了是創科專才，亦是香港藝術發展局委員，最近曾到韓國與當地的科技業界及商界交流。他表示，「韓流」成功「唔係咁簡單」，香港娛樂事業要更上一層樓，甚至像90年代一樣進軍世界，就要學習「韓流」成功的各項因素。



吳傑莊表示，香港娛樂行業未掌握外地同業賺錢之道。（余俊亮攝）

香港娛樂事業第一次橫掃世界，要數到李小龍的年代。李小龍、成龍的功夫片、警匪片，以及後來的黑社會系列，令全世界都「認識」香港，「非洲人都識Jacky Chan（成龍），台灣人嚟香港，都要去銅鑼灣睇下有無蠱惑仔。」吳傑莊細數過去香港娛樂圈成功的例子，「張國榮、譚詠麟當時又係紅到去日本、韓國，而香港可以分為兩派，張國榮Fans和譚詠麟Fans，一到頒獎禮就要隔開佢哋嚟坐。」

張國榮錄音帶、《風雲》開信刀 周邊產品曾大賣

吳傑莊憶起，當時的娛樂產業「賣產品」的賺錢模式盛行，「張國榮《Stand Up》專輯推出好多顏色嘅cassette帶（錄音帶），歌迷要儲就要買齊。」

「儲周邊產品」這件事，回歸後又再一次重現。1998年電影《風雲：雄霸天下》掀起一輪開信刀熱潮，2001年電影《麥兜故事》大熱，出現大量麥兜公仔和產品，畢業生都拿着麥兜畢業公仔拍照。

動畫一哥意馬殞落 業界未找到賺錢方程式

不過吳傑莊認為，上述都是個別事件，香港娛樂產業並未能延續當中成功的方程式。2007年製作大熱動畫電影《忍者龜》的本地動畫公司意馬國際，2009年傾盡全力期望在手塚治虫名作《小飛俠阿童木》再下一城，誰知道《小飛俠》票房慘淡，連累意馬大蝕7億元，本地動畫一哥就此殞落。

吳傑莊表示，意馬的故事可以看得到，香港娛樂事業公司仍未能掌握外國同業的成功之道。而事實上，近期鏡粉為MIRROR製作大量應援物品，雖然引起社會關注和討論，但其實也只是自發行為，對於娛樂行業來說並未有金錢受益，亦未能成為行業長期賴以生存的力量。

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Marvel公式：1份電影票房帶動6份周邊產品收入

以吳傑莊觀察，香港娛樂行業暫時無法搵到可持續的「賺錢方程式」，而這條「Formula」原來早在荷里活Marvel電影中已出現。他表示，Marvel世界擁有一條「1:6」公式，指的是1份電影票房收入帶動6份周邊產品收入，「周邊產品先賺錢呀！」然而風雲和麥兜成功之後，香港娛樂行業並未延續這條賣周邊產品的「賺錢方程式」，顯示行業並未有好好掌握。

麥兜爆紅至今已有20年，今時今日的大學畢業生，亦已經不會拿着麥兜畢業公仔來拍照。最近娛樂界爆紅的人當然是MIRROR，但這種造星方式可持續嗎？

入行方式宜多元化 各有才能攻不同市場

MIRROR利用的是日本AKB48的造星及偶像培訓方式，AKB48這種模式後來培養出不同團體，但香港卻不宜「一本通書睇到老」。吳傑莊認為要有更多不同的入行渠道，才會令到不同風格的藝人可以發展。

他以韓國培訓藝人為例，當地人13歲左右開始培訓，重點要有不同技能和語言能力。吳傑莊說，韓國樂娛樂公司找到廣泛流行的秘密：「佢哋從世界各地引入人才培訓，呢啲人才各有所長，有啲唱歌叻，有啲跳舞勁，有啲演技好。」同時不限於韓國人，例如莊錠欣（Elkie）就是來自香港，而其他成員往往有不同語言天份，藉此打入國際市場。「佢哋連音樂都考慮要國際接受，喺唔同地區主打嘅曲目都有分別，要貼近當地人嘅口味。」韓國藝人可以講不同話題，BTS早前到美國白宮講亞裔人歧視有很大迴響，「你無聽過佢啲歌，都可以知道有隊咁嘅人講嘢」，可見韓國藝人培訓、建立產業、形象等均十分成熟，是完善的「偶像工業」。

財團力撐 藝人有大量廣告及演出機會

培育人才不是一間普通公司可以做到。吳傑莊觀察到，韓國的娛樂產業與財團有密不可分的關係：「很多大企業提供培訓資源、廣告機會、產品代言和演出機會，令新人『入屋』接觸到觀眾。」他說，MIRROR成功的背後正正就是有大財團支持：「背後財團提供大量廣告代言，有廣告歌，電視台拍攝節目搵佢哋去拍」，花了很多心機和機會讓他們曝光，直言財團的支持很重要。

要培養一隊成功的團體，背後有很多人被淘汰。這些人的工作如何？也是需要面對的問題。吳傑莊認為，娛樂產業要擴展，增加工作，以容納更多不同技術人士，充足的內容會是十分關鍵。

充足、良好內容能跨界推出產品 增工作機會

香港近年有不少新晉導演和幕前演員，動畫製作人才雖然外流至內地和荷里活，至今仍然活躍，只要有機會回來發展並不是難事，至於投資者亦一直存在。吳傑莊認為，若要大力發展，香港最缺的是好題材來源。

吳傑莊表示，一個好IP（作品版權）可以有無限延伸。他以唐家三少的《斗羅大陸》為例，小說風靡十多歲的年輕人，接着推出電視劇、動畫、網絡遊戲和手機遊戲，帶動了多個行業。而香港目前欠缺一些好的IP，未能為電視劇、電影及其他娛樂產業持續提供好的、賺錢的內容。

如有留意日本，會發現當地有不少作家寫輕小說，大量好作品會製作成漫畫，之後會動畫化甚至真人化，拍成劇集和電影。吳傑莊說，未來香港要發展娛樂產業，就需要有大量、持續的內容支持，因此培養作家、編劇相當重要。

韓國政府大力推動、資助「韓流」 港府應跟進

有了好內容，自然有很多好產品。香港娛樂產業要發展，最終也不能只限於本地市場。「今時今日，日本仲有好多張國榮歌迷，每年『哥哥』死忌都會嚟香港。」不過時移世易，香港娛樂圈要走出國際，不能只靠巨星魅力或行業自身能力，政府的角色是少不了。「韓國政府和財團關係密切，政府提供好多優惠和支持推廣『韓流』，所以先咁成功。」

香港政府始終無考慮類似韓國般「瞓身」支持娛樂事業，造成兩地對外推廣的重大分別。事實上，全球包括香港在內，電視台能用低價購買韓劇，背後就是韓國政府大力支持，令到劇集外銷價格甚具競爭力。吳傑莊總結說，政府和財團支持、人才培訓，以及充足的內容，都是香港娛樂事業發展的重要元素，期望政府可以參考韓國，將香港娛樂文化推向世界。