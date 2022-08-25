專訪｜聞MIRROR演唱會意外心碎　吳傑莊倡善用科技助娛樂產業

MIRROR演唱會早前發生嚴重意外，全城關注娛樂行業安全情況，身兼發展局委員的立法會議員吳傑莊提出未來可以拓展更多娛樂技術，令業界工作更安全。



7月28日MIRROR紅館演唱會嚴重意外，墜下的巨型LED熒幕，一邊透過吊環連接鋼纜，另一邊吊環和鋼纜均「消失」。（勞顯亮攝）

由康文署牽頭組成的跨部門專責小組昨日（24日）開會，指鋼索因金屬疲勞斷裂，經實驗後發現可承受力比市面一般同類鋼索少20%。此外，裝置上的護繩器原應固定鋼索免走位，但壓住鋼索，出現磨損，加速金屬疲勞，而涉事LED屏幕重量超出鋼索所承受力度。

過去演唱會皆有舞台機關，亦出現過小意外，吳傑莊說，今次MIRROR演唱會是不幸事件，令娛樂圈蒙上污點，強調任何行業的工程安全都要提升，準則亦要上調，不過訪問時事件仍在調查之中，不能有太多評論。

科技助武師安全拍攝 倡建立更大型片場

對於如何協助娛樂產業更加安全，吳傑莊表示，應用科技必然是金科玉律，以前拍警匪片、武打片，「元家班」、「成家班」龍虎武師親身上陣實境拍攝，畫面刺激緊湊，令全球影迷驚訝，但武師的高難度動作十分危險。近年武打場面已有不少用電腦特技加工，演員、武師在錄影廠「綠幕」前「過招」，再用電腦處理、加上背景等等，演員可以有新發揮，同時盡量避免受傷。

不過，吳傑莊說「簡單」如片場其實亦不簡單，指有電影業人士希望利用樓高15米的地方作片場拍攝，但一般大廈根本無法做到。他認為政府可以批出面積較大的地方，建造一個合用的片場，配以電腦特技，會令電影業更進一步。

韓國產學研緊密合作 助「韓流」分析國際喜好

近年談到香港科技問題，其中一大主題就是「產、學、研」配合不足。早前到韓國拜訪當地科技業界的吳傑莊說，韓國娛樂產業的成功，其中一步是學術界結合產業發展的結果，「係香港我地暫時未見到，學術界同娛樂產業好似兩件事，無乜溝通。」吳傑莊說，韓國有幾間大學，專門做文化研究和產品科研，他們知道哪種音樂在某個地區容易接受，就會在該區推廣，指這是結合大數據研究成果。

韓國十多年來有不少歌曲在全球熱爆，吳傑莊認為非偶然，因科技、學術研究過去有助「韓流」成功，未來亦不會缺席，「AI作曲已經出現，日後AI可以大量創作容易流行嘅歌曲」。

Blackpink等韓國藝人已推出NFT專屬產品。 (YouTube@Blackpink)

NFT專屬內容 娛樂產品打破地域限制

從電台、戲院、電視到網上串流，娛樂科技幾十年來一直發展，未來的娛樂行業會怎樣？吳傑莊看到韓國有幾個趨勢，值得香港參考。例如最近不少藝術品都以NFT（非同質化代幣）形式拍賣，原來韓國的娛樂產業已開始利用NFT。吳傑莊說，韓國娛樂公司已經將NFT融入當地文化，樂迷購買了NFT，就可以得到專屬內容，例如專屬的影片、音樂會等。

NFT內容是網上形式，可以打破地域限制，類似MIRROR演唱會的網上直播安排，但可以做得更客制化、更有彈性。而這些內容亦會推動購買儀器，只要戴上VR裝置在內的整套裝備，「唔單止聽到、睇到，手腳都會感覺到，亦可以聞到味道」。想想看，買了藝人和你晚飯的NFT，除了看到畫面、聽到對方的說話，亦會「聞到」食物的香氣，雙手透過感應手套感受到餐具，未來或會許有這種體驗。

AI深度學習 未來虛擬偶像能與人「對話」

吳傑莊更進一步說，娛樂產品「聽到對方說話」，內容有多「深度」，亦代表背後科技的分野。他表示，未來的虛擬偶像會經過AI深度學習，「識得同你對答」，比起近年以投影技術重現鄧麗君在舞台上唱歌，有更多的即時互動。

說不定，若干年後可以逐步實現《銀翼殺手2049》內的投影女友？