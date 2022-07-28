吳傑莊到訪韓國宣傳香港 冀促進兩地創科投資合作
撰文：蕭博禧
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立法會選委界別議員吳傑莊應韓國政商界邀請訪韓交流。他在當地分享香港回歸25周年和「一國兩制」成功落實的經驗，提到香港在國家支持下確立「八大中心」的定位，鼓勵韓國和香港加強合作，又希望藉與韓國慶尚北道加強合作，推動韓國企業往香港及粵港澳大灣區發展。他形容，當地政商代表反應非常正面，訪問行程成果豐碩。
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吳傑莊在7月23日至28日應當地政商界人士邀請訪韓，到訪慶尚北道多個地方，與前國防部副部長白承周、慶尚北道知事李喆雨、慶尚北道副經濟省長李達熙、龜尾市市長金璋鎬、軍威郡郡守金鎭烈交流，並邀請當地有實力的創科公司來港投資。
慶尚北道知事李喆雨在歡迎晚宴中表示，熱烈歡迎吳傑莊到訪，希望可以兩地合作投資服務、旅遊、航空物流等業務領域，及投資區域內有潛力的中小企業和初創企業。同時吳傑莊亦邀請當地有實力的創科企業來港投資。
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