政壇諸事町｜林鄭卸任後首度離港　賀幼子哈佛論文內地獲獎

林鄭月娥雖然已離開特首崗位，但一舉一動都備受關注，早前有海外KOL聲稱林鄭赴英，但證實是「流料」一則。不過，有熟悉林鄭月娥的政圈人士指，林鄭早前曾離港到內地，其中一個行程是到南京出席頒獎禮，原來林鄭幼子林約希的哈佛大學博士論文，最近在內地獲丘成桐設立的「ICCM畢業論文獎」頒發博士論文金獎。頒獎禮上月31日在南京舉行，但官方只發布少量照片，未見到林約希身影。

《香港01》向前任特首辦查詢，林鄭有否到內地參與兒子的頒獎禮，辦公室稱不會回應涉及林鄭和家人的私生活事項，懇請外界尊重她和家人的私隱。



林約希任數學系博士後研究員

「ICCM畢業論文獎」前稱新世界數學獎，旨在於全球選拔傑出華人數學學生，林約希是六名博士論文金獎得獎者之一，其餘得獎者來自法國巴黎高等師範學院、法國傅立葉研究所及北京清華大學。

美國前年宣布制裁林鄭月娥前夕，林約希曾向哈佛同學表示「家有急事」須回港，其後曾現身網上學術交流會，並承認當時身處香港，也有報道指他一度返回內地。對於兒子有否受制裁影響，林鄭曾在訪問中指「家裡的人明白，要使他們做出一些犧牲，他們也是願意的。」但美國國務院則澄清，制裁及入境簽證限制不針對直系親屬。

林約希去年在哈佛大學網站的個人介紹中，透露獲法國高等科學研究所及美國史丹福大學聘用，秋天起出任博士後研究員。史丹福大學數學系其後有線上講座由林約希主持，標明他是法國高等科學研究所的研究員；後者的網頁則顯示，林約希為數學系博士後研究員，任期至今年8月31日。