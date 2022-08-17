港生難返內地開學　港府擬包機接送　民建聯倡「逆向隔離」方案

9月開學在即，但大批往內地讀書的香港學生，因無法預約「健康驛站」或機票太貴，擔心未能如期回內地開學。立法會「前廳交流會」今早（17日）舉行，跨黨派議員當面向政務司司長陳國基表達關注，當中楊永杰、梁文廣反映，有港生對未能取得深圳驛站名額心急如焚，擔心未能趕及回校註冊會而被迫休學，甚至喪失學位。

二人引述陳國基指，政府關注事件，現與內地積極跟進中，並會盡快公布安排，不排除包專機讓學生回內地報到上學。



楊永杰歡迎包機 倡包車予學生到深圳或珠海

楊永杰表示，在「前廳交流會」反映港生北上求學苦況，一名喜歡中醫的港生今年得償所願透過文憑試成績入讀北京中醫大學，入學註冊日為9月12日，但超過兩周仍未抽中驛站名額，亦買不到往北京的機票，逾40名同校港生面臨同樣情況。他又指，一名獲上海交通大學取錄的港生，最後報到日期為8月24日，因遲遲未能成功搖號回校辦理註冊手續，因此情緒困擾，最終選擇放棄學位，批評港府「見死不救」，「多年寒窗苦讀付諸東流」。

他與梁文廣引述陳國基指，政府不排除包專機讓學生回到內地上學。楊永杰歡迎有關安排，但認為北上求學學生眾多，不少港生就讀位於廣省東大學，包機費時，建議港府繼續與內地協商擴大「人文關懷通道」，以及容許包車到深圳或珠海，讓港生以不同途徑回內地上學，陳國基回應正面。

梁熙跟進逆向隔離建議 陳國基稱已向內地反映

民建聯議員陳恒鑌亦反映，內地檢疫酒店供應十分缺乏，導政大部分港生未能成功預訂隔離酒店，希望政府考慮「逆向隔離」方案，讓港人先在港隔離，再北上過關。他稱，留意到減少入境酒店隔離日數後，來港人數增加，所以改變檢疫方法成效良好，期望政府可加緊與內地溝通盡快通關。

民建聯衛生事務發言人梁熙指，民建聯多次建議政府與內地商討「逆向隔離」方案，即入境內地前先在香港隔離7天，再到內地隔離3天，紓緩內地酒店房間需求。他引述陳國基透露，有與內地探討「逆向隔離」方案，甚至提出香港隔離期間的管理模式及人員，都由內地決定，而內地部門正考慮有關方案，特區政府會密切關注。

張欣宇：「來港、回港易」有望推展至全國

「香港新方向」議員張欣宇強調，防疫應注重邏輯及科學，不應只關注行政措施。他表示，明白與內地通關需要更多時間進行溝通協商，因此不要求短時間內可達到全面通關，但期望可以減省通關程序。