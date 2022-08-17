前區議員陳易舜沉迷炒股賭博　欠同學、老師、朋友約70萬決定戒賭

前觀塘平田區議員陳易舜表示，因沉迷炒股炒期指，及賭波賭馬欠債累累，向老師、同學、朋友、議員助理借錢，累計拖欠約70萬元，向受影響人士致歉，並會安排每月工資一定比例還款。



陳易舜在Facebook表示，中學以來一直理財不善，更沉迷投資賭博，包括期指、正股、足球、賽馬等，每次金額由數千至數萬元不等，然而「十賭九輸」，繼而欠上大量金錢，然後以謊言向友人借錢。

最初他以民政署拖延開支償還作由欺騙友人，到發現開支償還無果，仍以此理由或個人財務、保險等藉口繼續借錢，到了承諾還款的日子未能償還，後來更不斷拖延、失蹤，拖欠一大筆金錢以至員工工資。

觀塘前區議員陳易舜。（資料圖片）

涉及超過50人 陳接受戒賭中心輔助

陳易舜表示，受影響的人士包括聖若瑟英文中學5名老師及約20名同學、中文大學1名老師及約20名同學、附屬學院兩名老師、數名友人以及5名議員助理，總欠款約70萬元。

陳易舜向受影響人士致歉，並承諾要妥善管理財政，脫離任何投資、賭博工具，接受戒賭中心輔助，稍後會通知受影響人土還款安排，會以每月薪金的一定金額償還債務，並會考慮債務重組及申請破產等方案。

陳易舜在2019年區議會選舉擊敗姚柏良，在觀塘平田區當選，2020年12月因中大遊行而被警方處拘捕，2021年7月在民主派辭職潮中辭去區議員職務。

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