《幻愛》放映會43人獲撤控限聚令　時任區議員︰對唔住都冇講一聲

時任油尖旺區議員朱江瑋，於去年8月在其議員辦事處舉行電影《幻愛》私人放映會，警方當時以違反限聚令為由，向在場人士發告票，包括《幻愛》導演周冠威。朱江瑋今日在社交媒體發文，指43人全數已獲撤控，已交罰款人士，亦獲退還罰款。



▼2021年8月27日至28日 《幻愛》試映會現場情況▼



+ 4

事發於去年8月27日，時任油尖旺區議員朱江瑋，在其位於亞皆老街39至41號金山商業大廈的議辦舉行私人電影放映會，播放本土電影《幻愛》，導演周冠威亦應邀到場分享，逾40人參加。放映會及至晚上10時接近尾聲時，突然有警員及食環署人員到場，指在場人士涉嫌違反限聚令，現場一度有人鼓譟，雙方爭持至凌晨，執法人員向在場人士發出告票後離去。

▼警方票控情況▼



+ 6

周冠威其後接受電台訪問，批評執法行動「荒謬」，稱若非食環署「放蛇」混入活動，放映會不會有其他公眾人士入場，並表明會就有關告票向法院抗辯，其後他在網上發文，稱接獲警方信件通知，已撤銷控罪。當時警方回應指，經徵詢律政司意見後，已於今年4月7日，撤回11張定額罰款通知書。

導演周冠威在網上發文稱接獲警方信件通知，已撤銷去年8月放映會的限聚令告票。（周冠威Facebook）

朱江瑋今日在社交媒體發文，指得悉11人獲撤控後，就聯絡律師協助其他參加者共同發信，向警察及律政司查詢，而在上月尾終於收到警方回覆，所有人均獲撤控，而大部份人士已收到退還罰款的支票。

朱江瑋批評，警方「搞咁大場龍鳯」，結果事隔一年全面撤控，但「對唔住都冇講一聲」。又表示為涉案人士發起的眾籌，將會在8月15日完全結束。