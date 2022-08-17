政壇諸事町｜前廳交流會議員發表感謝宣言　即畀大主席叫停

立法會今早（17日）舉行第二次前廳交流會，政務司司長陳國基、副司長卓永興等政府官員出席。吸收了第一次前廳交流會經驗，大家知道時間寶貴，趕緊向官員表達意見。



交流期間有議員想發表「感謝宣言」，被「大主席」梁君彥叫停，其他議員即時「拍晒手」！



有第一次會議經驗 議員心急想表達意見

7月中立法會舉行了第一次前廳交流會，不少議員反映議題太多、時間太少，希望第二次能盡量表達所有意見。今早的前廳交流會，政府事先打「開口牌」，講明重點提及衞生黑點。有議員指，負責今次全港清潔運動的卓永興，在交流會一口氣講了20分鐘，「大家都好心急，希望快啲『快問快答』」。

隨後有議員想發表「感謝宣言」，即時被立法會主席梁君彥叫停，其他心急議員都拍手，因為大家都想簡而精地講自己準備好的政策建議。

議員讚比開會更有效率 應逢星期三舉行

有議員形容交流會的官員和議員，好像「花朵」和「蜜蜂」，幾個議員圍住司長表達意見。該議員認為交流會雖然不是正式會議，但比開會更輕鬆、更有效率，「成效好好，我甚至覺得立法會復會後，交流會可以改為逢星期三舉行一次，並由各司長輪流帶領交流會。」