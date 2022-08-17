倡直播逾600衞生黑點、供全民監測　葛珮帆：智慧城市須智慧應對

立法會今早（17日）舉行第二次前廳交流會，分為兩部分進行，首先討論剛推出的「打擊衞生黑點計劃」，其後分為5大組進行自由討論。政務司副司長卓永興指，席間有18位議員向他提出與「打擊衞生黑點計劃」相關問題，包括街邊垃圾棄置、電單車、蚊患，善用科技改善市區衞生等，認為建議有建設性及共通點，政府會積極考慮議員意見。

立法會議員葛佩帆則建議，實時直播全港衞生黑點情況，並成立網上平台供全港市民監測。鄧家彪則指，會上反映了發泡膠問題嚴重，但雙方都未能深入討論和交代。



葛佩帆：網上直播可「長期作戰」

葛佩帆提出，成立網上平台直播全港衞生黑點的閉路電視影像，供全民即時監測，相關政府部門將遭到監測，如果處理所屬範疇不力，將在評分機制中顯示。她指香港是智慧城市，應以智慧科技處理問題，而衞生問題複雜，單靠人手或閉路錄影難以解決問題，這類網上直播可為打擊衞生黑點「長期作戰」。

鄧家彪則指各部門應加強配合，反映會上談及發泡膠問題、卻無深入討論。他指，內地運送蔬果等物資來港時輸入不少發泡膠箱，認為應深入探討，希望盡快有解決方案。吳秋北表示，不能把全部清潔壓力施加在前線清潔工友身上，應由市民大眾一起分擔，認為須加強宣傳，建立清潔意識。

吳秋北表示，樂見今次全港大清潔的安排，指政府已加強統籌協調，希望針對衞生黑點有效施策，並持之以恆。

陳國基：打擊衞生黑點乃持續計劃

立法會主席梁君彥總結「交流會」，指在立法會休會期間，議員仍然落區收集市民意見，而交流會正是機會讓議員反映市民意見。梁形容上次的交流會，一眾議員都意猶未盡，今次討論更為熱烈。

政務司司長陳國基則指，前廳交流會為各議員和司長提供交流機會，認為有需要持續進行。他強調，打擊衞生黑點將是持續性計劃，3個月只是一個督導階段，完成首階段後，政府會評估及監察計劃成效，承諾政府會致力完善計劃計劃，滿足市民要求。