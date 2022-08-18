林兆波北京清華講Talk　樸實作風曾自嘲「只識純數」︱政壇諸事町

前特首林鄭月娥離任後動向備受關注，她最近被指與丈夫林兆波到南京出席幼子林約希的博士論文頒獎禮。網上資料顯示，曾任數學系教授的林兆波上周二（9日）曾於清華大學主講數學講座，介紹諾貝爾物理學獎得主Eugene Wigner的數學理論。前任特首辦昨日回應本報查詢時，指不回應涉及林鄭和家人的私生活事項，懇請外界尊重她和家人的私隱。

林兆波本身是數學家，1983年獲得代數拓撲學博士學位，曾任中文大學數學系副教授，2004年為照顧一對兒子，退休移居英國；近年曾在北京首都師範大學教授數學課程。林兆波作風低調，2017年林鄭競逐特首一職，林兆波被記者「野生捕獲」，曾自嘲「儀容唔好」，無謂現身幕前，又稱自己「只識純數」，希望記者「放過」自己。



據清華大學丘成桐數學科學中心的網上資料顯示，中心上周二（9日）舉辦一個學術講座，由香港數學家林兆波主講。講者的簡介提到，林兆波師從英國數學家Frank Adams，曾任香港中文大學數學系副教授，曾在北京首都師範大學教授數學課程。

林鄭幼子林約希的哈佛大學博士論文，最近在內地獲博士論文金獎，亦是由丘成桐設立的「ICCM畢業論文獎」頒發，頒獎禮上月31日在南京舉行，林鄭被指偕夫出席。《香港01》曾向前任特首辦查詢，林鄭有否到內地參與兒子的頒獎禮，辦公室稱不會回應涉及林鄭和家人的私生活事項。