太平紳士｜林鄭月娥、陳肇始獲選　探監、睇六合彩攪珠外仲做乜？

政府宣佈即日起委任13名太平紳士，當中包括不少前政府官員，包括林鄭月娥、陳帆、陳肇始等，網民笑言之後看六合彩攪珠都可能會見到熟悉的面孔。其實太平紳士職責除了監察抽獎及探監巡視之外還有甚麼職責呢？



政府8月12日刊憲委任13名太平紳士，當中10人是非官守太平紳士、3人官守。非官守太平紳士名單包括：

【1】前行政長官 林鄭月娥；【2】前運輸及房屋局長 陳帆

【3】前食物及衞生局長 陳肇始；【4】前審計署長 朱乃璋

【5】前公務員事務局長 聶德權；【6】前廉政專員 白韞六

【7】前環境局長 黃錦星；【8】前商務及經濟發展局長 邱騰華

【9】前創新及科技局長 薛永恒；【10】前海關關長 鄧以海（10月8日起生效）

太平紳士最出名是會去探監，關心囚友權益 / 《監獄風雲》

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其實太平紳士在香港已經實行了170年，用作獨立監督及視察制度，方便有需要人士直接提出投訴，並作出調查、跟進。此外，相關決策部門也可聽取太平紳士的建議，改善設施和服務管理方面的問題。名單每年都會更新，單單是這群人已可分為3類，他們的職責又是否相同呢？

👇點撃圖片看太平紳士條件、職責👇

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網民表示，雖然太平紳士看似清閒，不過都有不少繁瑣而又未必想做的事要去做，以為是筍工分分鐘可能更困身。

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