劉慧卿曬45年前舊照　眼尖網民發現經典舊建築︱政壇諸事町

民主黨前主席劉慧卿今日（18日）於Facebook上傳一張45年前的舊照，當時年僅25歲的劉慧卿身穿紅色上衣、牛仔褲和白波鞋，與《南華早報》著名攝影記者陳橋依着車輛在中環合照。有眼尖的網民發現，照片背景出現興建中的環球大廈，另外旁邊還有已經拆卸的於仁大廈（Union Building）。



民主黨前主席劉慧卿上傳一張45年前，與《南華早報》著名攝影記者陳橋的舊照。（劉慧卿Facebook）

微黃的舊照中，可以看見當時年僅25歲、身穿紅色上衣、牛仔褲和白波鞋的劉慧卿，及《南華早報》著名攝影記者陳橋，二人依著車輛在中環合照。劉慧卿早年於美國修讀電視新聞學系課程，24歲返港投身傳媒，頭兩年曾在《南華早報》任職記者，專責報道衛生、福利及教育新聞。她在留言區補充，「橋叔是很多新聞界人士尊敬的前輩，敬業樂業，我從他身上學了很多嘢。他現居加拿大溫哥華，時常回港見家人和朋友！」

1977年環球大廈正在重建 旁為於仁大廈

有眼尖的網民發現，照片背景可以見到仍在興建中的環球大廈。環球大廈的原址為香港郵政總局，港府在70年代為興建中環地鐵站拆卸原有建築物，後於1977年計劃重建並招標。隨着中環站竣工，環球大廈於1980年落成啟用。劉慧卿稱舊照為45年前拍攝，計算起來，恰巧正是1977年，即環球大廈開始重建之時！

至於照片左邊的於仁大廈在1962年重建，頂樓是著名的於仁酒樓。1976年起太古集團遷入成為大租客，同年改名為太古大廈。不過，於仁大廈在1998年再度拆卸重建，成為現今的置地遮打。