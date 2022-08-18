政壇諸事町｜浸大系佔立法會議席九分一 長實趙國雄為母校開騷

立法會向來分門分派，大則分為建制派、民主派，細則分成工商界、勞工界、直選系、選委會界別⋯⋯今後可能又多一個派系：「浸大系」。點解？原來立法會內屬浸會大學校友的共有十人之多，比議事堂內第二大政團工聯會（8席）還要多議席，要組成新勢力是否易如反掌？



浸大成功邀得「樓神」長實趙國雄（左二）在新製作的十集《浸大名人館》擔任主持。教育局局長蔡若蓮（中）出席開播啟動儀式。

浸會大學大灣區校友會明年成立三周年， 校友會特別製作了一套為期十集的YouTube頻道免費節目「浸大名人館」，由校友、長江實業集團執行董事趙國雄主持，他成功邀請到九位立法會議員及審計署長林智遠亮相，一齊探討香港在大灣區的角色、在發展上的瓶頸和機遇。

九位立法會議員分別為馬逢國、陳凱欣、周文港、李浩然、梁文廣、鄧飛、黃俊碩、黃英豪、黃國，加上由立法會轉跑道入政府的林智遠，所以校友會創會會長何緯豐在開播啓動儀式上致辭表示：「今屆立法會九十席， 浸大人佔九分一，成績驕人， 比例可以箅是歷年之冠。」

浸大成功邀得「樓神」長實趙國雄（前左二）在新製作的十集《浸大名人館》擔任主持。教育局局長蔡若蓮（前左四）、審計署署長林智遠（後左四）及多名立法會議員出席開播啟動儀式。

教育局長蔡若蓮亦是浸大校友

立法會「浸大系」實力不容少覷，政府官員也要畀面，更何況身兼校友？出身浸大的教育局局長蔡若蓮就出席了啟播儀式，與浸大校長衞炳江及浸大基金會主席黃英豪（黃透過視訊）一同探討大灣區的新路向。

「浸大名人館」開播的啓動儀式由考試及評核局主席容永棋主禮。擔任浸大大灣區校友會榮譽會董的趙國雄表示，期望今次十位在香港政界舉足輕重的校友，除了為新特區政府提供良策， 更要帶動年輕人抓住粵港澳大灣區建設重大的歷史機遇，在推動三地經濟運行的規則銜接下， 創造新就業機會，並提升市場一體化至國際水平。

蔡若蓮在分享時表示，今次的活動能見到在香港疫情下，大家依然繼續為香港默默耕耘；更希望香港學生主動認識祖國，在兩地發展更多新機遇。

出席活動的嘉賓還有校友會榮譽會董趙曾學韞、前恒生銀行執行董事梁永祥，知名製作人兼傑出校友獎得主蕭潮順等等。浸大多位教授和副校長包括郭毅可、周偉立等到場支持，浸大基金校友委員會委員及商學院校友會委員幾乎百分百到齊。