柬埔寨詐騙｜騙徒要求港人2萬美元贖金 容海恩去信保安局跟進
撰文：冼茗慧
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問及近日引起公憤的柬埔寨詐騙案，行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀表示，上星期收到一宗大埔居民求助，居民聲稱有家人被騙至「KK園區」，被要求付2萬美元（約15.6萬港元）贖金。
立法會議員容海恩表示非常關注事件，已去信保安局，要求當局跟緊需要求助的港人個案，並期望勞工署能多向青少年宣傳正確的求職資訊。
葉劉淑儀形容，販賣人口的罪行是「非常嚴重」，並表示收到一宗大埔居民求助，居民聲稱有家人被騙至「KK園區」，被要求付2萬美元贖金。
立法會議員容海恩表示非常關注事件，已去信保安局，要求當局跟緊需要求助的港人個案，又指現時正值暑假期間，尤其是泰國、柬埔寨等東南亞地區皆是香港人熱門的旅遊勝地，許多年輕人或有機會到該地旅遊。
容海恩認為，騙徒是利用年輕人想「搵快錢」的心態，以高薪利誘年輕人到海外，其後再禁錮他們，並迫使行騙他人。她表示，期望除了保安局及入境處以外，勞工署亦能多加宣傳，向青少年傳遞正確的求職資訊，避免他們為了「搵快錢」而以身試法，並杜絕騙徒再以類似手法行騙。
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