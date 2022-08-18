柬埔寨騙案｜冇錢贖身點自救？資深傳媒人揭逃出柬埔寨只有兩條路

近期社會上不斷出現名人、民眾被詐騙案例，像是台灣知名演員老婆遭閨蜜詐騙保險金3千多萬（台幣、下同）、女藝人遭愛情詐騙傳被騙上千萬，網上高度討論的柬埔寨詐騙等，台灣節目《震震有詞》日前邀來當地資深傳媒人林裕豐、作家H、律師張琬萍、命理專家書珩，從各個角度分析討論，希望民眾能保持高度警覺免得落入詐騙陷阱。



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新聞報導上常見女性朋友遭遇網路愛情詐騙，台灣資深傳媒人林裕豐女性朋友也有類似經歷，還捲入地下錢莊債務風波。林裕豐說：「家境甚好的女性友人，跑夜店時被長相不怎麼帥的男性搭訕，開始熱絡往來。」女性友人謹記林裕豐提醒的：「千萬不要主動掏錢。」約會期間用餐AA制、送禮來往金額也多在一萬元上下。過了半年後，男方主動說想照顧她，每個月匯款20萬給女方當生活費，剛開始女生半信半疑地給了帳戶，但連續六個月真的都有入帳，讓女方慢慢打開心房。

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接著兩人論及婚，男方提出公司營運常需要大筆週轉金，還把戶頭中的款項都轉到女方帳戶任她使用，女方見戶頭每個月的確都有大筆金流，心想對方經營公司真的很有一套，豈料某日男方消失不見，地下錢莊找上門，女方不解：「跟男方尚未結婚，債務應該找男方。」地下錢莊表示因為錢都進了女方戶頭，現在找不到男方就得由她處理，女方趕緊找林裕豐求救，他說：「男方應該是用女方戶頭當做人頭戶。」數千萬的債務經談判後，女方及地下錢莊同意金額打三折的金額還款解決。

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除了上述的詐騙，近期最被高度討論的是，許多台灣人被詐騙集團以高薪工作名義拐騙到柬埔寨，隨後遭到囚禁、虐待求救無門，林裕豐表示柬埔寨環境複雜，一旦受騙，受害者不易求救，除了不斷被轉賣到不同的工作環境，還會被毆打恐嚇，他說：「被拐騙到柬埔寨想離開只有兩條路，一是拿出10萬美金贖身，若拿不出這筆錢，只能從自己交友圈想辦法多騙兩個人去柬埔寨，類似抓交替（意即「搵替死鬼」）的概念。」

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