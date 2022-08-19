粉嶺高爾夫球場環評未有結論　劉國勳倡與北部都會區整全規劃

環境諮詢委員會今日（19日）再次開會，討論粉嶺高爾夫球場部份用地的環境影響評估報告，然而經過長時間會議仍未有結論，並需要政府提交更多資料。



民建聯發展政策發言人、立法會發展事務委員會副主席劉國勳認為，基於環境評估及交通基建配套不足，認為要以高球場作為中短期土地供應選項是不切實際，建議提高新界發展區地積比，指可以立竿見影大幅增加單位供應。



本土研究社成員陳劍青則形容今次是一場「拉布」，是一個暫緩方案，因政府需要時間補充資料。



劉國勳多次表達高球場發展對附近交通負荷的擔憂。（資料圖片/蘇煒然攝）

如按環諮會建議 劉國勳：補充資料最少要半年

劉國勳表示，該環評報告在上屆政府尾聲急提交，資料未能滿足環諮會要求，明顯低估對環境的影響，期望環保署署長月底作決定時，尊重環諮會的意見。他認為如按照環諮會建議，需要最少半年時間才能補充足夠資料。

在粉嶺高爾夫球場爭議之中，劉國勳多次提到交通配套的憂慮。他重申，1.2萬伙單位會帶來2.2萬個新人口，附近亦是交通擠塞的「樽頸位」，包括大頭嶺迴旋處、雞嶺迴旋處，及現時的粉錦公路等，擔心對北區交通構成嚴重負擔。他又指政府一直沒有回應有否疏導交通的具體建議，但一直沒有回應，而項目早前已經被北區區議會反對。

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短期可提高地積比 即時增加單位供應

劉國勳指，發展局會於今年底前將修改發展相關的法例到立法會審議，如獲通過有助壓縮土地發展程序。同時提高新界發展區地積比，亦是可短時間增加供應的方法。

劉國勳指粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地將於明年9月才歸還政府，今次環諮會建議暫緩報告，正好給予空間，讓政府將高球場與北部都會區整全規劃及研究，整全地考慮新界北的土地用途。

本土研究社成員陳劍青。（資料圖片／李澤彤攝）

陳劍青指做法有別以往 或令公屋輪候延長

陳劍青認為今次環諮會做法「吹毛求疵」，與過往做法有很大差別，指以前就算需要補交資料，通常都會有條件通過。他建議政府除了要補交資料，亦可在租約屆滿後先不續約，待項目塵埃落定再考慮批出新約。

對於今次環諮會未能作出決定，陳劍青亦認為有重大損失，或會令公屋輪候時間延長，而目前很難找到其他土地代替，以用作公屋發展。