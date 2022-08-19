粉嶺高球場｜環諮會商議16.5小時懸而未決　環保署：署長最終決定

粉嶺高爾夫球場撥地起樓再起爭議，環境諮詢委員會今（19日）續會，以閉門形式進行，商討是否接納發展球場的環境影響評估報告。環諮會主席黃遠輝會後表示，現時仍未就環評報告作出任何決定，暫時不就報告作出任何建議，要求土拓署提交進一步資料，料最快七個月後、即明年4月才可審議。



環境保護署晚上回應指，環保署署長會詳細研究相關環評報告，在全面和審慎考慮相關環評研究概要、技術備忘錄的要求、及於公眾閱覽期間由公眾以及環諮會所提交有關環境的意見後，決定是否批准該環評報告。



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環保署：環評條例非決定項目是否需要或發展方案是否合適

環諮會今日（ 19日）續會商討是否接納發展球場的環境影響評估報告，繼本月8日「馬拉松式」開會逾6.5小時後，今日的閉門會議再長達10小時，但仍未表決，委員會要求向項目倡議的土木工程拓展署提交補充資料。

環保署回應指，環評程序是一個專業、客觀和高透明度的制度，《環評條例技術備忘錄》及《環評研究概要》為項目各項環評事宜訂定了客觀和清晰的原則、程序、指引、規定及準則，《環境影響評估條例》旨在評估工程項目倡議人所提交的發展方案的環境可接受性，而並非決定該項目是否需要或擬議的發展方案是否合適。

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環保署：署長批准前全面審慎考慮環評及環諮會意見

環保署又表示，該署署長會詳細研究相關環評報告，在全面和審慎考慮相關環評研究概要、技術備忘錄的要求、及於公眾閱覽期間由公眾以及環諮會所提交有關環境的意見後，決定是否批准該環評報告。如有需要，環境保護署署長可根據《環境影響評估條例》，在接獲環諮會的意見後的14天內，以書面要求工程倡議人提交有關資料，以決定是否批准環境影響評估報告。

環境諮詢委員會審議粉嶺高球場的環境評估報告。（資料圖片／梁鵬威攝）

發展局：粉嶺高球場對未來十年公屋供應大有幫助

發展局則回應表示，粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東的9公頃土地作公營房屋發展，是經過早年的廣泛討論和及後的技術可行性研究而提出的建議。有關建議下可提供的房屋單位，對未來十年的公營房屋供應大有幫助。

局方表示，有關部門會按環諮會今天會議的要求，提交相關資料。由於部門所需的時間有待評估，加上法定環境影響評估及規劃程序還在進行中，現階段難以定斷對發展時間表的影響，強調當局和有關部門將繼續爭取早日落實有關建議。