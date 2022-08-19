粉嶺高球場｜環諮會10小時「馬拉松式」審議環評報告　再次未表決

粉嶺高爾夫球場撥地起樓再起爭議，環境諮詢委員會今（19日）續會，以閉門形式進行，商討是否接納發展球場的環境影響評估報告。環諮會主席黃遠輝會後表示，現時仍未就環評報告作出任何決定，暫時不就報告作出任何建議，只會就委員建議，向項目倡議的土木工程拓展署提交補充資料。



▼粉嶺高爾夫球場▼



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政府明年將收回粉嶺高球場32公頃土地，興建1.2萬伙公營房屋單位。近日社會名流甚至行政會議成員都發聲，出面反對發展計劃，令項目再添變數。

環境諮詢委員會今日（ 19日）續會商討是否接納發展球場的環境影響評估報告，繼本月8日「馬拉松式」開會逾7.5小時後，今日的閉門會議再長達10小時，但仍未審議。

▼9.5公頃粉嶺高球場用地 擬建1.2萬伙公屋▼



再提上會前須具備補充資料

黃遠輝表示，根據現時法例環諮會必須60日內作決定，其中一個方式為倘委員未完全滿意資料，可尋求進一步資料方法。他強調今次決定是按法定程序，過往亦有兩次前例。

黃舉例指，報告中的雀鳥調查涵蓋時間與一般觀鳥及雀鳥調查時間不同，項目倡議人要再補充雀鳥活躍高峰期時間調查，要求須進行七個月，包括在旱季及雨季期間進行。不過他指補充時間不定，「代表（倡議人）唔可能喺未完成進一步資料前，再上嚟環諮會；相反如果可能啲資料已掌握，不過今次無拎上嚟。」

他又以前土地供應專責小組主席身份指，當時小組報告強調要「多管齊下」，而報告亦受社會接受，2019年政府宣布「全盤接納」建議，而哥爾夫球場項目作為短中期供應，「實在上好難再用其他項目取代。」

環境諮詢委員會明日續會，審議粉嶺高球場的環境評估報告。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃遠輝：暫緩決定都係一個決定

黃遠輝強調說：「無一個選項係無痛，如果有無痛嘅選項都一早做咗，香港唔會一路受土地供應、房屋供應短缺嘅困擾。」他指不同持份者在選項中亦會受不同程度影響，希望輕微的影響可透過「多管齊下」方式達致最佳利益，即可有持續土地供應。至於會否對結果失望，他指「絕對唔會」，並解釋沒有委員認為要否決環評報告，而基乎每名委員亦覺得須進一步資料，包括生態、水文等範疇。

黃認為「暫緩決定都係一個決定」，並解釋在法定程序上亦是環諮會可採取的方式，不存在過法定時間而令環評報告失效。至於在甚麼方面須尋求進一步資料，他指包括在整體佈局方面，並舉例指項目中有一個0.39公頃的樹木林，當中有很多原生樹木，價值較高，故認為當局要審視整體佈局，如何保育該樹木林及11棵具價值的樹木。