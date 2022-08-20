丘應樺：若疫情回落有空間再放寬入境檢疫　大型展覽終將重返香港

海外入境人士「3+4」檢疫安排實施逾一周，商務及經濟發展局局長丘應樺今日（20日）表示業界歡迎新措施，但政府仍需時檢視安排，看看情況是否改善，以及有多少商人來港等等。

丘應樺在電台節目指，檢疫措施需要務實平衡，要有科學數據支持，強調防控疫情最重要。若果疫情數字下降，相信有空間再放寬，但現時單日確診個案約6,000宗，政府調整政策時要非常小心。



對於展覽業界要求放寬持「黃碼」人士禁入展覽場地的規定，丘應樺指，政府聽到有關聲音，有小組正研究安排，商經局希望有足夠數據作出適當決定。他稱，香港展覽業的優勢仍然存在，政府又推出逾10億元資助計劃，資助參展商參展費用，相信只要疫情放緩，放寬檢疫政策，已轉到其他地方舉辦的大型展覽最終會重回香港。

11月峰會傳歐美銀行家要求免隔離

政府將於11月舉辦「國際金融領袖投資峰會」，外媒引述消息指，部份來自歐美的獲邀銀行高層只有在抵港獲准免隔離的情況下才會參加。丘應樺說，未能確認報道內容，但該峰會對業界非常重要，相信他們不會放棄機會。

被問到對移民潮的看法，丘應樺表示，人口流動是正常情況，港人離港有不同原因，相信只要香港保持優勢，離港港人長遠會看到香港的發展機遇和國家支持，相信會如「九七」移民潮般，最終選擇回流香港。