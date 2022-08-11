黃碼人士不能進入展覽場所　業界稱「3+4」新措施未見積極幫助

政府在本周五（12日）起縮短酒店檢疫期至「3+4」，惟目前黃碼抵港人士禁止在4天醫學監察期間進入需主動核查的表列處所，因此商務客不能進入亞博、會展等展覽場所。

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡今日（11日）在電台節目中指，對展覽業界而言，「3+4」未見有積極幫助，因黃碼未可進入展覽會場，故為業界帶來不便，或令海外參展商或買家卻步。雖然黃碼人士若屬工作人員，亦可進入會場，但強調參與者或觀眾亦很重要，故希望日後會逐步開放，以吸引國際旅客或買家重臨香港。



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工作人員可進入會場 惟觀眾同樣重要

黎可怡指，「3+4」已較之前邁進一步，業界亦很歡迎，但希望政府可多行一步，讓黃碼人士有條件參加展覽會。

她指，根據現時「3+4」的規限，黃碼人士若屬工作人員，亦可進入會場。不過她強調，展覽除了要有參展商外，亦一定要有觀眾，而香港最重要的展覽活動是國際商貿展覽會，但過去兩年多，香港能舉行的國際商貿展覽會已「絕無僅有」，故希望日後會逐步開放，以吸引國際旅客或買家重臨香港。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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業界已作不少措施 冀將傳播風險減到最低

黎可怡稱，在過去兩年間，業界做了不少工作，包括改善硬件、通風系統等，而舉辦展覽時亦實施不同防疫措施，並已成為行業的固有做法，例如實行社交距離限制、要求全程佩戴口罩、場館不准飲食等，希望將傳播風險減到最低。