丘應樺：人才不只來自歐美 宜放眼內地、中亞及東盟
撰文：文睿
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上任一個多月、由商場轉入官場的商務及經濟發展局局長丘應樺，接受報章訪問談及人才外流及外資離港，他指東盟已取替美國，成為香港第二大貿易夥伴及出口市場。他指要為香港創造新商機，未來將加強與東盟、中東、「一帶一路」中亞國家的合作。
丘應樺表示，人才並非只來自歐美，舉例內地、中亞及東盟國家都有優秀人才，明言「將內地人才引入香港更加好」。丘指未來須提供誘因，可與大型公司合作，為這些人才提供培訓或實習計劃，吸引他們留港工作。
相信疫情後資金、人才都會回流
丘應樺認為香港背靠祖國，有無限發展潛能，自己的「引才觀」是「用人唯才」，認為引入人才不限於歐美，將內地人才引入香港「更加好」。丘指商家過往選擇香港落戶就是看中香港的獨特優勢，認為資金和人才流失只是短暫，有信心疫情後，企業、資金、人才都會回流香港，形容本周五（12日）實施入境「3+4」檢疫安排是好消息，相信防疫措施會一步步鬆綁。
未來強化東盟市場 明年3月到中東推廣
丘應樺指香港受地緣政治影響，要尋找新出路創造新商機，香港與東盟有自貿協議，加上文化有很多相似之處，未來將加強與東盟10國經貿合作。他又指出，中東伊斯蘭國家、「一帶一路」中亞和非洲國家，都是香港未來潛在合作夥伴，認為香港應積極思考如何把握當中機遇。
他透露，自己未來將頻密外訪，參加多項國際商貿活動，包括東盟經貿部長會議、亞太經合組織（APEC）領導人峰會，並將於明年3月出訪迪拜及其他中東國家推廣香港：「我們無法阻止外媒如何講，但我們會以不同的方法、不同的渠道，將香港的實際情況反映給各方面知道。」
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