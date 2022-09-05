專訪｜立會出勤包尾　蘇長荣認「唔好睇」：投票不盲撐惟大局為重

新選舉制度下，立法會重設選舉委員會界別，大批新人循此晉身議會，包括人稱「蘇老闆」的蘇長荣。不過，新議會展開大半年，蘇長荣較為人熟悉的卻是大會出席率「包尾」，他接受《香港01》專訪時承認「唔好睇」，解釋因遇上第五波疫情需隔離、在內地處理公司業務，其後出席率已達100%。

作為「國家隊」代表，蘇長荣說，其發言內容可能與投票決定有矛盾，自己不會盲撐，但很多時候需從大局着眼。



立法會議員蘇長荣。（余俊亮攝）

1月第五波全家隔離 錯過出席首次大會

蘇長荣涉足金融投資、醫藥製造等生意，去年12月首次參選立法會，獲譚耀宗、葉劉淑儀、吳秋北等建制派支持，最終順利在選委界當選。不過，今年1月上任，不巧遇上第五汲疫情，令他「開咗個壞頭」，蘇長荣解釋：「我有位工人姐姐，1月2日去伊斯蘭教堂，與一位染疫教友同場，政府喺1月11日先透過『安心出行』通知佢係密切接觸者需要隔離，而我哋家人作為次密切接觸者，亦要去檢疫中心隔離4日。」

他說，第一個不滿就是政府隔了9日才發出通知，「中間日子傳播開去咁點算？」但就算對措施有不滿，仍然需要按照政府建議，等待專車接送去檢疫中心，「當時有通知，11號晚上9點有專車接去檢疫，我哋全家都喺屋企等，點知一日、兩日、三日、四日，等到指定檢疫日期過咗，都係無車接我哋！」

1月13日就是立法會首次舉行大會的日子，蘇長荣遇上這件事，不單止一肚子氣，更留下缺席會議的紀錄，「直頭係唔好睇！」

蘇長荣去年參選立法會，獲多名建制派支持。（資料圖片）

20日安排內地公務 投入立法會多得熟讀議規

言談間蘇長荣多次提到，現在以立法會議員為第一要務，然而一個香港、內地兩邊走的商人過渡到議員身份，在疫情下並不容易。身兼全國政協委員的蘇長荣，在3至4月多次缺席立法會，目的就是要處理公司事務，「對上一次返內地，係2021年3月，當時都未決定參選立法會。」但當選之後，立法會星期一至五都有會議，而當時北上需要隔離「14+7」，蘇長荣認為現實上要兼顧兩邊工作並不可行，惟有借「兩會」到內地走一趟，「大約20日之內，我要到上海、江蘇、廣東和北京處理公務，包括將公司法人改為信得過嘅人，同埋授權他人簽署公司文件。呢啲工作需要到工商部門、銀行分行親身辦理，亦要趁機會探一探公司嘅兄弟，所以要咁長時間。」

經過初期「低潮」後，蘇長荣亦漸漸上手議會工作，他形容自己已經由「新手」變成「熟手」，多得熟讀《議事規則》及向議會「前輩」請教，「議會所有工作都要跟《議事規則》，無得超出範圍！」事實上，回港之後蘇長荣擁有100%出席紀錄，在不同會議發表意見，甚至有同在立法會工作的人士曾對《香港01》指，蘇長荣在各個會議「好積極」，與出席率「包尾」的形象大大不同，蘇說：「呢一點要多謝傳媒監察。」

蘇長荣妥善安排內地業務後，回港投入立法會工作，會議的出席率是100%。（余俊亮攝）

稱發言與投票或有矛盾

選委界議員加上政協身份，會否令他成為事必支持政府的「舉手機器」？蘇長荣表示，立法會有責任協助政府施政，令到施政更順暢，他做任何決定時都以香港整體大局、多數利益着手，「唔會牽涉任何個人利益」。

他以立法會大樓追加擴建撥款為例，去年提交立法會通過11.7億元方案後，今年再追加3.9億元撥款，他在議會發言質疑：「你話呢幾個月人工、原料成本上漲，呢啲係控制唔到，但今次係涉及施工方法，就講唔通喇！我都有做房地產生意嘅，提交一個方案出嚟，就已經諗好施工方法，點解會有咁大變動？」。不過，最終投票時蘇長荣投贊成票，他亦明白發言和行動有矛盾，當中原因就是以大局着眼，立法會確有擴建必要，因此就算當中有不足以處亦要先通過，期望建築署在今次事件之後汲取經驗。

這種取態會否令到「大白象」工程容易通過？蘇長荣表示，首先要有專業人士評價，或以同類案例做比較，才能判斷該項工程是否真的是「大白象」，「唔係聽到億億聲就一定唔值」；如果有專業判斷證實該工程過於昂貴，必定不會支持，「我起碼會投棄權票！」