專訪｜蘇長荣5億天匯天池屋曝光　俯瞰維港全景　蘇：不值得炫耀

若在網上搜查立法會選委界別議員蘇長荣的新聞，除了立法會出席率外，大概最受人注目的，就是他在2017年斥資5.2億元購入西半山天匯頂層複式天池屋，實呎10.5萬元，當時創全港以至亞洲分層呎價最貴紀錄。《香港01》記者邀請蘇長荣接受專訪，地點正是其天池屋豪宅。



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連私人泳池及3車位

翻查資料，該單位在2017年以5.2億元成交，實用面積4,971平方呎，連1,720平方呎的天台及私人泳池，以及3個車位，實用面積呎價約10.5萬元，打破當時亞洲分層單位的呎價紀錄。該次交易單是釐印費，就要支付4,425萬元。

當時單位連裝修及家具出售，記者現場所見，仍保留不少當年裝修的風格，以白色及雲石為基調，大廳的水晶吊燈與當年開放給傳媒拍攝的單位同款。然而蘇長荣亦添加了不少個人風格，客廳的一半位置放了一張餐桌，並掛上一幅兩層高的水墨畫。

蘇長荣謙稱「沒有甚麼值得炫耀」，婉拒多談天匯單位。（余俊亮攝）

兩年前再擲3億購天匯複式戶

天匯位於半山干德道，蘇長荣物業位於頂層，露台、天台自然享有一望無際的美景，由油塘、北角、港島商業區、整個九龍以至大嶼山北部，維港全景都盡收眼底。

營商30年、人稱「蘇老闆」的蘇長荣眼光甚準，2020年再購入天匯另一複式單位，作價2.95億元。原業主以3.99億元購入單位與車位，持貨4年帳面勁蝕1億元，計及發展商一手優惠仍要蝕9,260萬元。

不過，記者最初提出趁此機會向讀者介紹居所和收藏品，蘇長荣謙稱「沒有甚麼值得炫耀」而婉拒。