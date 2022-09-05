專訪｜蘇長荣：北都會有20年發展機會　冀成經濟增長點留住青年人

立法會選委會界別議員蘇長荣，在香港、內地投資營商超過30年，最近10多年亦有參與地區社團工作。他說任期內最想做的事，是推動新的經濟增長點和地區治理，直言要為青年人帶動向上流機會。



北部都會區的「重頭戲」之一，是發展新田科技城。（資料圖片）

北部都會區20年規劃 蘇：等於20年發展機會

從事內地房地產業務的蘇長荣接受《香港01》專訪時表示，十分關注香港經濟發展，例如「北部都會區」：「北部都會區面積約300平方公里，佔全港土地面積三成，大部份都未開發，而且地理上鄰近深圳，發展新興產業例如創新科技、工業4.0係好有優勢。」談到整個發展計劃需要約20年，蘇長荣指：「即係等於有20年發展機會！一個地區唔係要起晒先開始發展，一路開發所帶嚟嘅新增職位、向上流機會係相當可觀。」

通關對外VS對內 蘇長荣：體諒政府難做

新發展區是長遠工作，而疫情之下本地商業活動已大受影響。蘇長荣坦言出入境檢疫制度令人員流動減少，影響環境，但政府「無辦法完全話事」：「就我所知，特區政府喺對外關措施方面有好大權力，但講到對內通關，就一定要同內地相關部門協商，唔係香港呢邊想點就點。香港夾在國際與內地兩套防疫制度之間，政府當然希望盡量便利通關，但要體諒佢哋，要平衡各方意見係相當難做嘅。」

扶貧兩大法則：完善基層福利、助經濟發展中得益

蘇長荣是香港各界扶貧促進會主席，對於貧窮問題、劏房戶等基層處境並不「離地」。他認為，扶貧工作要十兩個大方向，一是社會福利幫助基層家庭，要做到全面、切實幫助到基層生活，另一項是協助他們在經濟發展之中得益。他提到，每一項措施需要考慮它帶來的連鎖影響，舉例長者支援服務就是其中一個好例子。

蘇長荣特別要談本港長者支援服務，指兩地人口結構面臨重大問題，就是單後嬰兒潮一代逐漸退休，相關需求大增。同時下一、兩代人口減少，人口比例令到經濟重擔落在他們身上，政府長者服務做得好「絕對可以幫到佢哋」：「年輕人出去做嘢，返到屋企見到家中長者照顧得好，心情都好好多。」

蘇長荣指，扶貧項目之中，社會福利固然重要，同時亦要致力發展經濟，並讓社會各界都能在發展之中受惠。（余俊亮攝）

着眼青年本地向上流：年輕人走晒香港點算？

講到底，蘇長荣特別着眼於年輕人，因為他們是香港的未來：「香港要有新嘅經濟增長點，政府就要發展『北部都會區』，增加向上流機會，同埋有各方面嘅協助，畀年輕人留喺本地發展。」他直言，不應推年輕人到外地，「移民外國又好，到大灣區發展又好，如果年輕人走晒香港點算？唔得㗎嘛！」

疫下政府靠社團補位 冀建立恆常機制做好地區治理

另一件想做好的事是地區治理，源自這兩年疫情困境，「特區政府是一級行政機構，沒有所屬的『地方政府』，一旦遇上公共安全危機，就難以動員地區。」蘇長荣是香港島各界聯合會理事長，新冠疫情之下主動在地區「補位」，「我們有200幾個屬會，疫情最嚴重時出錢出力派發物資，前線義工有20%染疫，係好大挑戰。」

疫情終會過去，但難保不會有其他挑戰到來，蘇長荣希望特區政府與地區團體可以建立恆常合作機制，在地區民生治理方面互相補足，更好地服務市民，「其實國家主席習近平提到的『四點希望』，有三點都與地區治理有關，包括提高治理水平，排解民生憂難，以及維護香港和諧穩定。地區治理得好，對呢三項工作都有幫助。」