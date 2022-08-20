諮詢會30人發言多屬建制　李家超稱收穫好好：意見與政府幾乎一致

10月19日發表的《施政報告》在荃灣官立中學舉行地區諮詢會，邀請約百人出席，大多數是地區組織代表，由港台轉播。直播中，與會者共有34次發言，當中4人重覆發言，30人絕大多數都來自不同分區、防火或滅罪委員會，也有建制派社區幹事及校長。

李家超在直播中多次表示，諮詢會的意見與其他場合聽到的好類似，也與政府想法及方向「差唔多完全一致」。他指自己一上任已成立4個工作組，處理土地房策、公營房屋、市容衞生及跨代貧窮，「目前嚟講，都係好直接、貼地咁應咗大家嘅需求，但係工作要做到成果，先達到你哋嘅滿意程度，呢方面我哋會努力。」



意見與聽過嘅好類似 所以我係非常重視

全長兩小時的諮詢會分兩部分，各約一小時，首先由市民對不同政策範疇表達意見；其後分成四組讓市民與官員直接交流，李家超則短暫到各組參與討論。首個環節中20人發言，集中表達對土地房策、青年及國民教育的意見，翻查資料，至少16來自防火滅罪、分區等委員會，或建制派政團組織。

當中，葵青區防火委員會副主席何啟華建議，無論開山填海、或發展郊野公園，都要以8成新增土地興建公屋。多人提到「軟性」國民教育，國民教育沙田區委員會主席黃貴有認為，國民教育要營造全社會氛圍，建議相關政府部門都要落水，國教須「深耕細作，非一次半次」。荃灣分區委員會林發耿則提到，過去社區溝通機制因政治生態出問題，目前步入「由治及興」階段，建議政府盡快建立暢順的官民溝通渠道。

李家超出席地區諮詢會。（直播截圖）

稱無極度破格意見 但會思考能否帶出新思維

李家超前後用了不到5分鐘回應，多次表示「聽到意見」、「我地都會考慮」、「會拎返去細心考慮」，強調諮詢會「多聽少講」。他又指「其實有好多在座的意見，都同我喺其他場合所聽到嘅意見好類似，所以我係非常重視」，包括過渡性房屋的建議，「都喺我哋雷達嗰度，已經審視緊」。

在第二部分分四組討論，李家超到各組短暫交流，聽了14個人的意見，當中至少4人已在首環節發言，李家超較多發表個人看法，用了約15分鐘回應，較詳盡地回應了舊樓重建、通關等問題。被主持人問到與會者的建議是否「破格」、抑或與以往差不多，李家超則說：「差唔多，你話完全好破格，就暫時未有極度破格嘅嘢。總之，依家就係聽咗佢哋之後，我就諗下有無新思維，做一啲以前無做過嘢，大家檢討下可能性。」

4司8局參與諮詢會

據政府表示，《施政報告》至今已進行十場諮詢，李家超指，很多意見與政府想法及方向「差唔多係完全一致」，所以自己好開心，形容收穫好好，而建議「好廣泛、好貼地、好實際、好有用」。

參與的官員除了政務司司長陳國基及副司長卓永興、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，還有8名政策局局長，包括：

環境及生態局局長謝展寰；

運輸及物流局局長林世雄；

發展局局長甯漢豪；

房屋局局長何永賢；

教育局局長蔡若蓮；

創新科技及工業局局長孫東；

民政及青年事務局局長麥美娟；

勞工及福利局局長孫玉菡。

