施政報告諮詢︱通關內地？李家超籲現實一啲　逐步嚟會較務實

特首李家超10月19日將發表上任後首份《施政報告》，今午（20日 ）舉行地區諮詢會，邀請約百名市民出席，大多數都是地區組織代表。政務司司長陳國基及副司長卓永興、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，以及8名政策局局長都有出席。

會上多人關注房屋及通關問題，李家超表示，與內地通關需要現實一些，政府要在不增加內地風險的情況下，先逐步減少市民來往兩地的不便，目前正積極與內地商討增加通關名額，形容是務實做法，「每次可能進步一步，加起嚟，咁樣會務實啲。」



李：謀通關內地要務實 有責任聯防聯控

有與會者反映，疫情下訪港旅客人數大減，香港11月將舉辦「七人欖球賽」，若果政府取消檢疫限制、改為加強核酸檢測等，將可大大刺激經濟。有自稱從事金融服務的人士，建議政府容許認可專業人士，例如金融、會計和司法界人士，經過合理的檢疫期後往返香港內地，達致互聯互通，以維持香港金融業地位。

李家超回應指，在與內地通關的議題上要現實一些，本港有聯防聯控的責任，政府要在不增加內地風險的情況下，減少市民來往兩地的不便，正積極與內地商討增加通關名額。李家超說政府希望逐步通關：「每次可能進步一步，加起嚟，務實啲，好過唔理會其他客觀因素。」