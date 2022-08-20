施政報告諮詢會多關注房策　李家超：已成立兩工作組　盼做出成績

特首李家超10月19日將發表上任後首份《施政報告》，今午（20日 ）舉行地區諮詢會，邀請約百名市民出席，大多數都是地區組織代表。全長兩小時的諮詢會分兩部分，首先由市民對不同政策範疇表達意見，第二部分分組讓市民直接與官員交流。

諮詢會一開始，近十名市民對房策土地表達關注，包括建議政府增加過渡性房屋數量，並將過渡性房屋的建築限制鬆綁，由目前普遍只有4層高增至6層高，以增加供應。有市民則認為政府應開發郊野公園邊陲地帶，並將未來8成新增土地用作興建公屋。

李家超未有逐一回應，只強調諮詢會主要「聽意見」，會將市民的建議帶回政府討論，他說知道社會關心房屋問題，政府成立的兩個土地房屋小組都是以行動為目標、並非空談，現時已開始審視過渡性房屋及舊區重建等項目。



與會者關注人口老化 李家超：人才一定要搶

有與會者關注人口老化問題，問及政府有何政策吸引人才來港。也有地區人士建議推行「軟性」國民教育，例如可以推出「年青高鐵線」，與國家部門協作提供優惠套票，讓學生可多次或無限次乘坐高鐵往返內地城市，加深他們對國家的了解。李家超回應指香港一定要「搶人才」，尤其是優質或本港缺乏的人才，例如創科、醫療等範疇，政府會多加留意，勞工及福利局也會仔細分析。

李家超最後表示，在諮詢會聽到的意見很廣泛，部分建議與政府政策方向完全一致，了解到大家最關注的是房屋及青年問題，與會者的意見令他明白到政府成立的四個工作小組，能夠直接、「貼地」地回應市民訴求，但要做出成果才能令市民滿意。

參與者多為防火滅罪等地區組織代表

《施政報告》將舉辦30場諮詢會，至今已進行了約10次諮詢。上月底李家超曾親自落區，到深水埗探訪劏房戶及商戶，並到街坊福利會與長者及不同階層人士交流。