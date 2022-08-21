詐騙營｜鄧炳強：WhatsApp專線收過百求助　僅4宗相關

港人被騙「賣豬仔」往柬埔寨、緬甸及老撾等東南亞國家禁錮勒索案件引起關注，入境處已設立WhatsApp專線方便求助人與小組聯絡。保安局局長鄧炳強今日（21日）出席一個活動後回應記者提問，指專線至今收到約一百多宗求助，但只有4宗與詐騙案相關，呼籲市民妥善運用這些求助熱線。



鄧：非緊急查詢 勿用此求助熱線

鄧炳強表示：「目前經WhatsApp求助熱線收到百多個求助，但當中只有4宗係同我哋有關，另外都係有關入境處其他服務。」他呼籲市民若有非緊急查詢，可使用其他入境處服務，讓當局可集中處理有關泰國、緬甸、柬埔寨的求職騙案。

鄧炳強今日出席「青少年同心同根嘉年華」活動，致辭時表示青年人是香港未來棟樑，保安隊轄下亦有制服團隊，「期望可透過制服團隊培養青少年守法、紀律、團體精神，融入國家發展大局，協助青少年向上流動，同時推動國家安全觀念。」

他先後到少年警訊、香港航空青年團、香港紅十字會等攤位參觀，更與在場小朋友一起玩遊戲。同場出席活動的，有全國政協副主席梁振英的夫人、同心同根創辦人暨活動籌委會召集人梁唐青儀。

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