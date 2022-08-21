詐騙營｜警拘「賣豬仔」東南亞集團3男2女　22港人仍被禁錮

港人被騙「賣豬仔」往柬埔寨、緬甸及老撾等東南亞國家禁錮勒索越揭越多，警方至今共接獲36宗求助個案，其中22人相信仍遭禁錮當地。警方在港拘捕5男女，涉嫌透過高報酬、低要求「筍工」及網上情綠將受害人騙往東南亞，淪為行騙集團「搖錢樹」。



被捕3男2女（17至51歲），警方相信為同一集團，其中兩名男子（23歲及30歲）為骨幹成員，他們主要是控制手下招攬受害人。警方經過深入調查後，本月19至21日期間以「串謀詐騙」罪拘捕3男2女。

何振東表示，22名港人相信仍被禁錮當地。 （蔡正邦攝）

俗稱「O記」有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東引述數字指，接獲的求助個案增至36宗，當中包括32男4女，年齡介乎19至57歲，當中14人的人身安全並自由，11人已回港，3人按其意願暫未回港。22人懷疑被禁錮於柬埔寨、緬甸及老撾等地，13人聯絡上證實安全，9人未取得聯絡。36宗個案中，只有一宗涉及網上情緣騙案，其餘均涉及求職騙案。何表示，港府將繼續與國際刑警及當地執法部門聯繫，盡快將受害人接返香港。

港人被騙往東南亞主要國家。

據悉，該宗「網上情緣」騙案手法是，受害人被騙往東南亞國家與對方見面，抵埗後即被禁錮，其他則是求職騙案，騙徒透過社交媒體發文、電話或朋友介紹招攬，以高報酬、低要求「筍工」為餌，受害者信以為真後，前往當地即被扣起護照，並轉送往行騙中心，逼使他們協助詐騙。倘受害人一旦拒絕，或未能完成詐騙目標，可能受到虐打。

此外，入境事務處昨日(20日)設立Whatsapp求助專線：(852)51908909，截至今日(21日)早上，相關熱線已接獲84宗電話及52宗短訊求助，經核實後相信其中4宗為有關騙案個案，涉及2名新受害人，專責小組已積極展開調查，以確保事主人身安全。