高球場｜梁振英批環諮會議而不決：民意只參考　否則不必政治領導

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，但環境諮詢委員會經過兩次會議，仍未通過環評報告，最終決定延後，委員會要求土木工程拓展署提交補充資料，進行多7個月生態環境研究。

一直主張在郊野公園邊陲地帶建屋的全國政協副主席、前特首梁振英表示，粉嶺哥爾夫球場項目的議而不決，絕對清楚說明民意只可作參考，否則不必政治領導，只需民意調查機構便可。



黃遠輝稱郊園邊陲建屋欠民意支持

曾主持「土地大辯論」的環諮會主席黃遠輝今早（21日）在電視節目表示，對有人重提支持在郊野公園邊陲地帶建屋感到「奇怪」，稱當年土地供應小組已進行大型諮詢，此選項支持度低，「有冇做過咁廣泛嘅公眾諮詢，得知真係有咁強嘅民意話要做呢？」

梁振英晚上在Facebook出帖隔空反駁，提到有說法指幾年前用的「點心紙」做的民意調查顯示，市民不支持用郊園邊陲興建公屋和非牟利的老人院，因此今天不應再討論，質疑此說能否：「既然當年『點心紙民意』支持發展粉嶺高爾夫球場，為什麼要上環境諮詢委員會？為什麼環境諮詢委員會要再做環評？既然有『點心紙民意』撐腰，就馬上派剷泥車去粉嶺吧，又做什麼環評？」

梁振英：「點心紙」民意有效50年？

他反問，上次「點心紙」調查結果的有效期是50年、5年抑或5個月，「發展郊野公園邊陲地帶做公屋和非牟利性的老人院，5個月內不准再談？50年內不准再談？抑或50年內不准再談？」梁振英指，今次高球場項目的議而不決，「絕對清楚說明，民意只可作參考，否則不必政治領導，只需民意調查機構便可。」