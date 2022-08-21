粉嶺高球場︱黃遠輝：有北部都會區就不用發展球場　說法偷換概念

粉嶺高爾夫球場撥地建屋近日突然成為關注點，環境諮詢委員會多次開會、耗時22小時，商討是否接納發展球場的環境影響評估報告，皆未能表決。環諮會主席黃遠輝今日（21日）於無綫新聞節目上表示，不認為委員會方面是「吹毛求疵」，只是現時社會對環境的關注提高，要求也隨之愈來愈高，而政府原先提交的環評報告有地方做得未夠完善，所以委員希望收到更多資料，但承認未能排除明年3月都無法作最終決定的可能性。

曾主持「土地大辯論」、任土地供應專責小組主席的黃遠輝又指，土地發展應該多管齊下，所以有意見認為有「北部都會區」就不用發展高球場，說法是偷換概念。他又指，郊野公園邊陲發展在當日曾經過詳細諮詢後得悉支持度低，因此對於突然間「有民意認為」要重新發展，感到相當奇怪，反問這些說法有沒有經過廣泛的民意調查。



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未能排除明年3月都無最終決定

黃遠輝指，任何環評報告一定有個醞釀過程，而「附帶條件地通過」在當日表決時剛好不過半數，因此最終大多數委員都同意須延後表決。他形容，政府的環評都已經按照作業備考、技術備忘錄的要求去做，但委員希望在做足基本要求之餘「再做好一啲」，因環境保護向來是與時並進，「比如以前係50分合格，可能之後需要60分、70分，𠵱家可能用到85分，呢個咁嘅水平」，他不認為此舉是「吹毛求疵」。被問到原先環評報告政府是否「把關不嚴」，黃遠輝指在部份環節「或者無可否認，把關係鬆咗啲」，但認為政府各部門已很努力做工作。

環諮會要求政府重做為期7個月的生態環境研究，並要在雀鳥和飛蛾活躍的清晨6時至10時進行，報告將於9月的雨季開始，橫跨旱季至明年3月結束。這意味往後大半年相關環評都會「卡關」，難以走下一步程序，黃遠輝指相信屆時環保署署長會尊重委員會的建議，但坦言不能排除明年3月都沒有最終決定的可能性，強調這個可能性不大，而且也不希望發生這種事，「收到（委員會）咁多珍貴建議綜合起嚟，政府如果又交到足夠質素好嘅資料，我見不到點解仲需要再不斷咁拖落去。」

指對「突然有民意要發展郊園邊陲」感奇怪

黃遠輝的另一重身份，是於2018年受時任特首林鄭月娥所託主持「土地大辯論」，當時小組因應諮詢結果，建議政府收回32公頃高球場局部用地。眼見發展計劃近期受到阻滯，黃遠輝表明：「有啲『民意』認為，有北部都會區就唔需要發展粉嶺高爾夫球場，呢個係偷換概念。」他指北部都會區只是將過去新界北部已發展、發展中，以至未來可能出現的新發展區綜合起來重新規劃，總體土地面積沒有增加，而古洞北、粉嶺、洪水橋等發展區，本身都在都會區範圍內，同樣是土供組建議的8個優先選項之一，所以整個北部都會區根本不是新事物。再者，現時土地供應緊絀，發展時理應多管齊下，而粉嶺高球場局部發展本身當時被介定為「短中期」選項，是為數不多可以快點發展的地方。

被問到近期突然有人重提郊野公園邊陲地帶發展，黃遠輝同意土地發展需多管齊下，但反問當日諮詢期間得出的總體意見十分清晰，是此選項支持度低，「所以我就覺得好奇怪，有人話『今天有民意認為應該發展（郊野公園邊陲地帶）』，係邊個嘅民意？有冇做過咁廣泛嘅公眾諮詢，得知真係有咁強嘅民意話要做呢？」