高球場建屋環評再闖關　何永賢盼討論順利：每塊公屋地都非常重要

粉嶺高球場擬建1.2萬伙公營房屋，環境諮詢委員會明天（19日）再審議項目的環評報告，倘不獲通過，勢必影響項目進展。近來，陸續有社會人士謀求「翻案」，推倒收地建公屋計劃。高調反對計劃的行政會議召集人葉劉淑儀，今日出席東涌議辦開張時，重申自己與其他四名擁有高球會會籍的行會成員，都不會參與該項目的決策過程。

到賀的房屋局局長何永賢，昨日曾隔空反駁葉劉等人的立場，指粉嶺高球場對公屋發展非常重要，會珍惜每一塊土地。她今日再回應提問，指如果環諮會明天仍未就環評有審議結果，相關政策局會研究下一步該如何處理，重申每一塊給予公營房屋建設的土地都非常重要，期望環咨會討論過程順利。



葉劉被問若項目推翻 是否偏幫權貴？

環諮會審議環評報告，是粉嶺高球場建屋項目的其中一關，若最終不獲通過，勢必令發展項目生變。雖然環保署署長仍可在環諮會反對下批出環境許可證，但須有極強的理據，且過往並無先例；政府也可以選擇再上訴、或重新申請。過往，如果有發展項目在環諮會正反意見爭持不下，環諮會主席也可能選擇不表態。

葉劉淑儀被問到，如果高球場建公屋最終被推翻，是否等同政府偏幫權貴，會否影響今屆政府威信。葉劉僅簡單重申，所有擁有高球會會籍的行會成員，都不會參與項目的決策過程，相信政府會根據既定政策和法定程序處理。

葉劉反映東涌買餸貴 何永賢：明年初有臨時街市

立法會選區改劃後，大嶼山絕大部分地區被劃入港島西選區，葉劉在東涌的新議辦開張。她致辭時指，東涌是發展最快的新市鎮，規劃署預計2029年東涌人口會多達21萬人，比現時增加超過8成，而東涌居民最關心兩個問題，一是「買餸貴」，幾個街市物價都較高；二是交通運輸未臻完善，港鐵建議增設東涌東站及東涌西延線。

何永賢則回應指，東涌陸續有很多大型屋邨落成，並指出食環署規劃新區時，有留意到街市的安排及配套，未來會設立包含三、四十個檔口的臨時街市，期望這些臨時街市能於2023年初投入服務。