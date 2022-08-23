教育局推內地升學便利措施　民建聯促加快處理學生檢測結果

教育局今午（23日）公布協助香港學生入境內地升讀高等院校的便利措施，增加學生過境和檢疫配額，以及來往香港與內地城市的航班，並容許本港學生優先訂票。本港學生須於本周五（26日）前填寫電子表格申請，當局最遲會在出發前一日通知學生。

民建聯立法會議員李世榮回應指，港人返回内地需持有核酸檢測陰性結果，但檢測後往往需時至少24小時才取得報告，即使學生在接獲教育局通知後，馬上進行核酸檢測，也未必趕及在出發前取得檢測結果，建議教育局及醫務衞生局合作，加快處理有關學生的檢測結果。



楊永杰憂包機價格高昂

李世榮指，民建聯至今收到30至40宗到内地升學的求助個案，主要是前往廣東省升學，冀教育局每半天或一天便處理學生的電子表格，不要累積個案。他提到，今次安排不包括家長，但14歲以下的學生自理能力有限，希望當局按不同情況作出特別安排。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰歡迎教育局推出的便利措施，估計目前仍有幾千名香港學生等待返回內地，但現時本港到内地的航班不多，前往北京的航班一星期只有一班，學生若未能在本周五前填寫當局的電子表格，便可能錯失9月1日開始前抵埗的機會。他亦關注包機價格的問題，擔心若票價高昂會對學生造成沉重負擔。

同屬「A4」的立法會議員梁文廣希望當局盡量釐清安排細節，釋除學生疑慮。他說，不少學生希望經港珠澳大橋過境到珠海、中山一帶檢疫，促請政府預先與珠海當局及金巴公司協調，預備應對龐大的通關需求，否則可能對口岸造成壓力。

張欣宇則表示，希望政府能夠給予多點時間讓家長和學生準備核酸檢測報告。同時，9月也有不少內地學生將會來港就學和交流，他促請局方和業界準備好相關的隔離設施、酒店和旅館等，也可以優化「來港易」和「回港易」，把適用範圍統一，惠及相關人士。