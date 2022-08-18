衞生黑點｜油尖旺僅26處重點打擊　上海街回收店垃圾霸街未列名單

政府早前（14日）啟動全港新巿容清潔行動，宣布將重點打擊全港600多個衛生黑點，當中以大埔區最多，有134個地點上榜 ；人口密集的油尖旺區卻只有26個黑點，區內是否有更多環境衞生問題未被正視？有居民投訴佐敦一間回收店在行人路面長期擺放回收雜物，又霸佔車位放置鐵籠、環保斗等，堆積的紙張、雜物傳出難聞氣味，惹來大量蚊蟲鼠患，既霸佔大量公眾位置，又弄得整條街道烏煙瘴氣，令大廈低層住戶酷暑之下無法開窗通風，鄰近酒吧亦受臭味困擾生意大受影響，食環署回應過去三個月共收到10宗投訴共11次檢控，近日巡查未發現違例，上址並未列入六百多個衞生黑點名單內。



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回收店轉手後環境衞生變差 低層住戶身受其害

​跨部門組成的「地區事項統籌工作組」早前開展為期3個月的「政府打擊衞生黑點計劃」，政務司副司長卓永興亦與多名官員走訪多區，視察清潔工作。今次被居民投訴的涉事回收店，位於佐敦上海街近柯士甸道對開。該回收店位處地舖，樓上均為住客，其中居住美化樓低層的住戶李小姐（化名）指，現時她們每天早上6時多便會被樓下回收店拋擲金屬的巨響驚醒，「突然轟一聲，真係會心都離一離。」她又指，該店完全不注重衞生，店內、行人路、環保斗內的雜物吸引蚊蟲，但店主鮮有清潔，令大廈至少四層的單位備受臭味困擾，家中小朋友也被蚊蟲叮咬得多處紅腫，連附近有私人地盤近月動工，亦發現大量鼠蹤，懷疑與此有關。

李小姐又指，該店門前有4個車位，但被店方長期霸佔，有時是用鐵籠、手推車等，有時則是用屬店主擁有的多部私人車輛、以「調位」方式避過該路邊車位不可「泊過夜」的規定，「走灰色地帶囉。」李小姐稱，每天早上行人路也會放滿雜物，帶小朋友上學時要四處躲閃；一班住戶曾就事件去信多個政府部門，亦發起過聯署要求跟進，惟未見改善。

雜物垃圾又臭又污糟 住戶炎夏不敢開窗

雖然不少舊區內尚有其他小型回收店，與附近住宅、食肆等用途格格不入，但據居民表示，該間回收店是在去年中由新店主接手經營後，情況才變得如此惡劣。同為低層住戶的Fanny（化名）亦指，回收店令日常生活大受影響。她表示，與年過九旬的母親居於美化樓，其行動不便不能外出，過往每日唯一的娛樂是倚在窗前看風景，但現時回收店「又嘈又污糟」，她們逼不得已，即使炎夏來到都不能開窗通風，即使開門也會有異味傳入。她更曾見有「住正回收店上面」的街坊，長期受滋擾卻苦無對策之下，在街上呆望該店失控大哭、出現抑鬱症狀。

回收店引致衞生問題，影響的不只是住客。在附近經營酒吧的店主阿榮（化名）指，由於回收店會不時向紙皮灑水，其店門前常有大量蚊蟲，也有酸臭味會飄入店中。「天氣一熱啲酸味更加犀利，我哋門口位置冇人坐……有時啲客飲完一兩啖啤酒就要換，因為有蟲飛落去。」為此，他特意花逾萬元安裝玻璃門希望予以阻隔，並每一至兩星期找滅蟲公司前來進行噴灑，每次需收費一千多元。

地區人士：食環署加強清掃治標不治本

油尖旺區地區人士徐先生指，就回收店造成滋擾，有意見認為應取締店前的4個車位，讓其不能違規霸佔、生意規模亦會隨之減小，或有可能減低回收過程對附近其他持分者的影響。他指，知悉政府會進行相關研究，希望能加快進行。徐又指，食環署雖有加強清掃該處一帶，但「治標不治本」；而過往有街坊向店主投訴時，對方理直氣壯地稱「環保署畀我做」，「佢意思係環保署有畀資助，所以我哋都想了解，署方畀咗資助後會唔會有監管同扣分制？」他認為，其他地區都有回收店造成環境衞生問題，建議各政府部門認真處理，尤其政府副司長卓永興牽頭各部門關注環境衞生問題，希望在食環署列明六百多個衞生黑點以外，亦要留意其他不在名單中的隱沒黑點。

▼18區衞生黑點名單▼



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食環署過去三個月收10宗投訴11次檢控 未列入衞生黑點

食環署發言人回覆查詢時表示，店鋪阻街屬街道管理事宜，涉及多個政府部門的職權範圍，署方一向關注查詢所指地點一帶的環境衞生情況，除恆常派員清掃外，亦會按實際情況採取所需行動，包括進行突擊巡查及加強相關地點的街道潔淨、防鼠及滅鼠工作；在過去三個月食環署共接獲10宗相關投訴，並作出11宗檢控。發言人續指，近日多次派員巡查所指地點一帶公眾街道，期間未有發現違例的情況，但署方已提醒街道潔淨服務承辦商在所指地點一帶加強街道潔淨服務，而防治蟲鼠組人員已在相關地點一帶的公眾地方放置鼠餌，並會繼續在附近加強防控鼠患工作。

環保署發言人則指，自2019冠狀病毒病第五波疫情爆發以來，回收業從業員一直盡心盡力為香港市民服務，當中包括在較高健康風險環境下工作的前線員工；而回收基金今年3至4月推出「一次性前線回收業員工資助計劃」，向前線回收業員工提供財政支援，以支持和肯定他們的抗疫工作。回收基金向回收業前線員工發放為期五個月，每人每月2,000元的津貼，即資助每人合共10,000元。該計劃資助全港回收業前線員工，總共約4,100名前線員工受惠，當中包括現時位於上址回收公司的前線員工。

發言人指，署方最近亦曾接獲有關該回收舖的運作產生噪音和難聞氣味滋擾的投訴，並自7月中已多次派員在不同時段到場巡查，期間留意到該回收舖主要是回收廢紙和廢金屬，亦發現有廢紙等回收物品放置在舖外的行人路上，及有一輛用作壓縮、貯存和運送廢紙的垃圾車和一輛載有廢鐵等金屬的貨車停泊在附近公共泊車位，但在巡查期間並無發現回收舖所發出的噪音造成滋擾或該處有廢紙或污物所發出的氣味對行人造成滋擾，強調會繼續派員到該處監察情況。

運輸署發言人表示，曾派員到上海街17至35號現場視察，觀察到有貨車大部分時間付費合法使用有關路旁泊車位，但偶有過時違泊，或有雜物擺放於有關車位內或路旁。就有關涉嫌違例的事宜，署方已轉介警方和食環署跟進，並請求相關部門採取適當跟進行動。至於取締有關路旁泊車位的建議，由於涉及交通管理和環境衞生，需由不同部門協作跟進，署方指會繼續與相關部門尋求合適的解決方案。

▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼

