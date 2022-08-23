卓永興視察衞生黑點　市民指旺角先達廣場要「開遮擋滴水」

政務司副司長卓永興今（23日）於社交平台發文，指有市民反映路經旺角亞皆老街近先達廣場巴士站滴水情況嚴重，以致要「開遮擋滴水」，令人厭惡。不過他視察時就沒有遇到此「奇景」。他更就店舖阻街問題視察了元朗同益街市等地，指由食環署和警方在元朗區共同推行的行動試驗計劃十分奏效。



卓永興於Facebook發文指，他日前走訪了包括走訪元朗同益街市、屯門安定置樂天橋橋底、旺角亞皆老街、上水龍豐花園和馬鞍山路近耀榮樓的多個地點，視察衞生黑點問題，並已囑咐同事加快於惡名昭著的黑點安裝攝錄機，毋須等待部門盤點全港所有地點才行動。

元朗街市丶上水龍豐花園店舖阻街問題改善

他到訪了元朗同益街市和上水龍豐花園附近一帶，視察跨部門對店舖阻街採取聯合行動的成果，指由食環署和警方在元朗區共同推行的行動試驗計劃，將違法擺放的貨物充公，對打擊這類行為十分奏效。

卓永興指，由食環署和警方在元朗區共同推行的行動試驗計劃，將違法擺放的貨物充公，對打擊這類行為十分奏效。（卓永興Facebook）

先達廣場巴士站冷氣機滴水情況嚴重

他更指，他說，有市民向他講述滴水情況令人厭惡，表示旺角亞皆老街近先達廣場巴士站的冷氣機滴水情況嚴重，以至要「開遮擋滴水」以避免被滴水沾濕。而他則指在視察時「雖未有目睹有關奇景，但滴水確實沿路可見」。

他指目前已將冷氣機滴水問題列入地區事項統籌工作組需要從速處理的「老、大、難」問題日程上，務求尋找出有效的方法，處理此環境衞生問題。