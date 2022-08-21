衞生黑點｜近半世紀熟食巿場淪老鼠樂園　後巷佈滅鼠陣卻未列名單

屹立近半世紀的新填地街熟食小販巿場，上周五（19日）後永久關閉，其餘四檔已陸續遷往其他熟食巿場繼續經營，有區議員指由於舊式設計並無考慮防鼠措施，淪為「老鼠樂園」，現場所見上址仍有清潔工到場清潔，前門後巷佈下滅鼠陣，單是一條60米長後巷便連續擺放6袋鼠餌及8個老鼠籠，然而上址並未列入衞生黑點的重點打擊目標，有附近商販稱老鼠一到晚上便到處亂竄，不得不養貓防鼠。



小販熟食巿場最後營業日 僅最後一檔經營

位於新填地街35至39號的新填地街熟食小販巿場在1976年落成，1983年完成擴充工程，總佔地約350平方米，全盛期設有12個熟食小販攤檔，其後檔主退休或結業，至去年小販攤檔已減少到剩下4個，空置率達64%。食環署於去年建議永久關閉該熟食巿場，只會按月發出臨時小販牌至2022年第四季，至於現行4名持牌小販，則可遷往其他熟食市場繼續經營。

油尖旺區議會副主席朱子洛在上周五新填地街熟食小販巿場最後一日營業到訪，當時只剩下一間忠記粉麵一檔仍然營業，老闆忠叔表示，稍後會遷往早前已翻新的海防道熟食市場繼續經營，而其他檔主早前亦已遷往區內的其他熟食市場繼續營業。

朱子洛到訪期間發現大量老鼠在熟食市場上方的橫樑旁若無人地四處穿梭，估計上址因鄰近油麻地街市，而且昔日熟食市場設計並無考慮防鼠措施，引致熟食市場淪為老鼠樂園。他期望熟食市場關閉後，可以減少老鼠在新填地街一帶橫行無忌的情況，並且於日後於原址能夠設立其他利民設施。

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老鼠跳上橫樑亂竄 食環後巷佈滅鼠陣捉鼠不果

現場所見，小販巿場前門及後巷門口早已閉門深鎖，門口仍貼出最後一日營業的告示，但巿場仍有亮燈及開啟風扇，只見一名清潔工人勤加掃地消毒，她稱巿場內已沒有檔主到場，僅餘一隻冇人認領的白色花貓在巿場周邊徘徊。

翻查食環署最新公布的663個衞生黑點名單，衞生黑點最多，共有133個，舊樓林立的油尖旺僅得26處列為重點打擊目標，新填地街熟食小販巿場一帶並未列入名單內。

熟食小販巿場對開為油麻地露天街市，有商販銷售濕貨或鮮肉，部分商販稱上址一到晚上便有老鼠橫行，不得不養貓防鼠，而食環署人員在熟食小販巿場周遭佈下滅鼠陣，單是一條60米後巷便至少放置6袋鼠餌及8個老鼠籠，然而未見有收獲，部分鼠餌透明袋口更被咬穿，藥餌四散一地。