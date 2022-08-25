副局政助｜再有傳媒人加入政府？　盧寵茂招攬商台前記者任政助

政府昨日再公布新一批副局長、政治助理人選，3名具傳媒背景人士出任政治助理，特首李家超形容管治團隊大致成形。目前仍有3個職位懸空，包括政制及內地事務局、醫務衞生局、發展局的政治助理，政府稱會適時公布人選。

傳媒人成為「搶手貨」，政圈有傳曾任商台記者、現為醫院管理局新界西醫院聯網新聞主任的雷子健，將任醫務衞生局政治助理，輔助盧寵茂。《香港01》向雷子健查詢，他僅說現時仍在醫管局工作。



醫管局新界西聯網新聞主任雷子健（左），曾擔任商台首席記者。（香港科學園Facebook）

曾採訪汶川地震10周年及鑽石公主號

雷子健在2011年於中大新聞與傳播學院畢業，任職商台記者多年，曾在2018年汶川地震10周年到訪當地採訪，2020年初鑽石公主號在日本爆疫，他曾赴日探訪，訪問滯留港人。

中大新傳校友會網站刊載雷子健的分享文章，講述鑽石公主號訪談所見所聞，並感嘆「如果記者秉持的專業精神和付出，能讓我們得到更相稱的待遇和回報就更理想了」。

多名政治助理有傳媒背景

今屆政府相當重視公關工作，招攬不少傳媒人加入，例如《南華早報》前資深記者梁溯庭任保安局政治助理；《文匯報》前記者歐陽文倩任房屋局政助；曾任職商台的楊通達，任財政司司長政治助理。

政府昨日公布新一批政治助理人選，亦有3人具傳媒經驗，包括曾擔任報章採訪主任、過去兩年出任職公務員事務局高級經理（傳訊與協作）的洪曉敬，她出任律政司司長政治助理，《經濟日報》採訪主任葉紹堅出任政務司副司長政治助理，而《大公報》前高級記者宋佩瑜則出任財政司副司長政治助理。