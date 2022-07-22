副局政助出爐｜多名傳媒人獲延攬　議助罕有入閣　月薪暴漲10萬？

特首李家超今日（22日）委任新一批共19名副局長及政治助理，其中一個焦點是當中4人傳媒出身、另外2人具新聞專業學歷；同時罕有地有議員助理躋身政助。律政司副司長張國鈞的政治助理，由其擔任立法會議員時的助理、兼民建聯黨友陳倩雯出任。而新民黨主席、行會召集人葉劉淑儀的高級議員助理陳閱川，獲任命為運輸及物流局政助。

這班問責團隊新貴不少薪酬「幾級跳」，當中議員助理的薪酬屬公開資料，《香港01》今年四月翻查立法會文件，陳倩雯擔任議助的月薪為4萬元，而陳閱川月薪僅約2.9萬元。而根據現行機制，政治助理薪酬上限為局長薪金的35%，即兩人晉身政助後，月薪最高可達約12.5萬元，分別比他們過去薪酬多出2至3倍，當中陳閱川的月薪最多可以暴漲近10萬元。



葉劉、張國鈞議助升政助 人工幾級跳

現時，議助的薪酬水平由個別議員釐定，屬於公開資料，全職月薪一般只介乎1萬多至3、4萬元，僅極少數可高出這個水平。去年的資料顯示，最高薪的是主席梁君彥的議助，月薪達65,600元，陳倩雯及陳閱川躋身政助行列，薪酬勢必大躍進。

另外，在林鄭班子中擔任政治助理的施俊輝及張曼莉，分別升任教育局、與創新科技及工業局副局長，月薪上限也由12.5萬元增至逾23萬元，升幅近一倍。

劉兆佳。（黃寶瑩攝／資料圖片）

劉兆佳：愛國者治港下議助多出路 葉劉料成人才庫

立法會一直未有為「議員助理」制訂薪級表，議助職位缺少「出路」及晉升階梯，除非獲賞識代表政黨參選，否則難有前景。今次罕有地出現兩名議助獲延攬入閣，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，在「愛國者治港」下，從政階梯較以往清晰，加入政府的人士須有一定公共服務或從政經驗，政治機構和政黨都有機會成為政治人才搖籃，具政黨、智庫、諮詢委員會、區議會及立法會經驗的人士，在政治事業上具有優勢，除加入政府外，未來也有機會獲政府委任其他職位，例如加入新區域組織等。

陳閱川的前上司葉劉淑儀則指，只要議員助理用心工作，有熟悉立法會運作的優勢，以及可學到有關政策制訂的知識。而司局長須與立法會緊密合作，預料議助會成為政治人才的來源之一。

+ 1

6政助具傳媒背景或學歷 料強化政治公關

今日公布的政助名單中另一焦點，是至少6人有傳媒背景或學歷，包括《南華早報》資深記者梁溯庭出任保安局政助；《文匯報》港聞助理主任歐陽文倩出任房屋局政助；《無綫新聞》前記者李惠出任政務司司長政助、《商台》前記者楊通達出任財政司司長政助。而商經局政助李世華及教育局政助蕭嘉怡，分別擁有樹仁學院新聞系榮譽文憑、及珠海書院新聞及傳播學位。

劉兆佳稱，過去政府與社會各方面交流不足，相信政府邀請多名傳媒人入閣，是希望加強政治公關工作和訊息發布，應對假資訊，協助政府推動具爭議性的改革，並加強市民與政府的感情連繫。

曾傳潘志謙任政助 劉兆佳：政治審查趨嚴謹

早前盛傳商台節目主持、主力跟進房屋議題的記者潘志謙，有機會出任房屋局政治助理，不過政府最終委任《文匯報》歐陽文倩出任該職。劉兆佳稱，在「愛國者治港」的大格局下，政治審查工作較以往嚴謹，管治團隊立場須與政府一致：「連區議員資格審查都咁緊張，政助觸及政府核心和機密工作，政治審查會更加嚴謹。」而最新有傳，還有部分人選資格審查需時，未知潘志謙會否另有任命。

過往也曾出現政助人選大熱倒灶的例子，2017年林鄭政府組班期間，曾盛傳港台節目《城市論壇》主持蘇敬恆出任食物及衞生局局長政助，但最終不成事，有傳是因建制派反對而失卻政助一職。