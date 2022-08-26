疫情｜梁子超料單日確診下周破萬　若再中招比例高　疫情或難回落

疫情反彈，單日錄得逾8千宗確診，呼吸系統專科醫生梁子超今日（26日）在電台節目表示，由於感染BA.5變異病毒株比例急升，過去兩周確診數字大增，未來疫情走勢不容樂觀，預料下周內單日確診數目將破萬宗。

梁子超稱，視乎BA.5變異病毒株確診者多少曾經感染過，如果比率仍維持1至2%，證明免疫逃逸或群體免疫衰退構成的問題不大，確診個案達一萬多宗後有機會回落；但若重新感染比例不斷上升，則有機會衝至較高的五位數字。



單日確診倘達1.4萬宗 將耗盡預留床位

梁子超指，目前約4至5%患者需要入院，若每日確診個案1萬4千宗，即有500人入院，預料留醫8至9日，便已經消耗掉公院為疫情而設的5千張病床，對醫院構成嚴峻壓力。他稱，即使政府實施社交距離措施都不能立竿見影，即時減慢傳播，只能引導市民減少跨家庭聚會，有望讓醫院喘息，以及爭取時間讓長者和小朋友接種疫苗。

對於政府限制維港渡海泳上限500人參與，梁子超指，有關活動風險未算特別高，但在疫情急速上升階段，也不希望有人群眾集、除口罩的活動，令疫情百上加斤。

院舍員工隔日檢 梁倡下班檢測、上班提供結果

政府下周三起加密院舍員工核酸檢測至隔日一次，梁子超相信，有助院舍爆發時提早介入，控制爆發程度，建議政府在員工下班時進行核酸檢測，並在員工翌日上班前提供結果。

安老事務委員會委員李輝指，院舍疫苗屏障已較第五波疫情時大大加強，接種第一針比例已達96%，認為目前每日進行快速測試的安排行之有效，反而加密至隔日一次核酸檢測，應考慮人手安排問題。她稱，過往一些院舍安排員工到社區檢測中心進行檢測，相信隔日一檢後，便不能沿用安排，又指由進行核酸檢測至取得結果需時，質疑員工是否要等到結果陰性才上班，促請政府更精準防疫。