疫情︱增8579宗創5個月新高　歐家榮籲少聚會　不想採激進措施

本港疫情日漸嚴峻，今日（25日）新增8,579宗確診個案，有加速上升趨勢，其中本地個案8282宗，輸入個案297宗，懷疑BA.5變種病毒個案佔43.9%，較昨日進一步上升。新冠病毒再次在院舍蔓延，過去7日共有66間院舍爆發，涉128宗個案、108名院友，包括之前已出現群組的灣仔「香海正覺蓮主辦佛教李嘉誠護理安老院」。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前情況顯示社區傳播鏈加速上升，政府不想採取「一刀切」、「激進」防疫措施，勸喻市民做好防範與檢測，外出盡量配戴KN95或雙層口罩。



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單日確診破8千 變種病毒個案進一步增加

今日（25日）新增8,579宗確診個案，在兩三日之間增加2,000宗，由日增6,000宗升至8,000宗，有加速上升趨勢，其中本地個案,8282宗，輸入個案297宗。輸入個案分別來自53個國家，出現超過10宗輸入個案的國家依次是：泰國、英國、印度、菲律賓、新加坡、美國、法國、加拿大和澳洲。

輸入個案分別來自53個國家。（資料圖片）

變種病毒BA.4/5個案近日升勢較急，今（25日）BA.5變種病毒個案佔43.9%，較昨日進一步上升，而BA.2.1.12.1佔7.7%。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（24日）就曾表示，變種病毒升勢難預測何時達到頂峰或回落，若以現在的傳播風度，日均確診逾萬宗個案不是不可能。

再有9間院舍染疫 一周內66院舍爆發

今日增加5間老人院染疫，涉及9名院友及2名員工；還有4間殘疾院舍。過去7日，已有66間院舍出現個案，涉及128宗個案，108名院友。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

位於九龍城的「環球護老院」，昨日已有2名院友快測陽性，後再添4名院友及2名員工感染。該院舍人員眾多，有62名院友及28名員工。3樓有2名護理人員確診，昨日上班檢測為陰性，但收工後發病。同層有4名院友感染，餘下31名院友要撤離檢疫。

位於灣仔的香海正覺蓮主辦佛教李嘉誠護理安老院上週已有位於2樓的4名院友確診，鑑於有聚集傳播風險，當局安排同層4名密切接觸者院友到亞博館檢疫，期間發現有27人陽性，其後4樓再多1名員工及2名院友感染。全院目前共有41人中招，涉8名員工33名院友。

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歐家榮指出，香港第五波疫情仍未完，只是個案數字4月下跌到低位，但每日確診數字仍然維持在平均300宗，高過第四波的高峰。自從6月初開始反彈，便一直升到高位。

「唔想一刀切、比較激進的措施」

他形容，疫情漸趨嚴峻，突破8,000宗，兩三日之間每天加多2,000宗，由6,000完升至8,000宗，個案正在加速上升，料每日確診好快過萬，對醫療有負擔。他呼籲，市民不要掉以輕心，減少聚會和跨家庭聚會，建議定期做檢測，尤其家中有高危人士者，外出時一定要防範，戴口罩時貼面，提高效能，在公眾場所除了進食時不要除口罩。



他稱，疫情情況憂慮，顯示社區的傳播鏈的速度正在加快上升，「唔想一刀切、比較激進的措施」，呼籲市民做好防範及檢測，若確診就去隔離。