疫情｜增9人死亡累計9430宗　兩名逾百歲院友不治　40病人危殆

本港疫情持續，今日（25日）新增9名病人死亡，年齡介乎70至108歲，當中有兩名過百歲院友，均已接種兩針，兩人入院後血含氧量持續下跌，最終不治，第五波累計有9430名患者死亡。



現時有2234名確診病人留醫，40名危殆病人，其中12名人正在深切治療部，屯門醫院及博愛醫院內科和老人科有病人或職員確診，將停收新症。



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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業在疫情記者會上公布，新呈報9宗死亡個案，當中有兩名院舍院友，有五人未完成三劑疫苗：

108歲女士，已接種兩針，是院舍院友，8月17日因發燒由亞博隔離中心轉去屯門醫院急症室，入院後血氧含量持續下跌，需要輸更多氧氣，照X光發現肺花。



102女士，已接種兩針，是院舍院友，患有糖尿病，需要胃喉胃食，8月15日經明愛醫院急症室入院，有發燒氣促，8月23日開始血氧含量差。



90歲男士，沒有打針，患高血壓、心房顫動、肺氣管病，因氣促及發燒於8月3日經那打素醫院入院， X光發現有肺炎，之後轉北大嶼山臨時醫院，8月17日返回那打素。



88歲男士，已接種兩針，有腦出血和心臟衰竭，8月15日因發燒入院，X光發現有肺炎，及腸道出血，轉去碼嘉烈外科治療，但呼吸轉差。



87歲男士，已接種三針，有高血壓、慢性支氣管病、冠心病等，因為不能進食、氣促，8月11日入威爾斯親王醫院，8月11及14日核酸測試呈陰性，19日轉陽性，之後情況持續差，需要高濃度氧氣。



80歲女士，已接種三針，有中風、癲癎、甲狀腺問題，8月15日入屯門醫院，曾到指定診所求診，入院後氣促，整體狀態差，發燒，入院插喉，喉嚨內的樣本核酸檢測陽性，CT值 20，X 光發現有肺炎，有處方物，但呼吸系統轉差。



70歲女士，已接種三針，患肺動脈高血壓，及免疫系統疾病，8月9日入明愛醫院，出現氣促、發燒，入住內科病房，情況持續轉差。



另有兩宗死亡與新冠肺炎未必有關：

96歲女士，已接種三針，有高血壓、冠心病，8月16日經聯合醫院急症室入院，因為咳、四肢水腫，有服抗病毒藥，情況轉差，其後出現肚痛，懷疑肚有問題。



84歲男士，已接種兩針，患糖尿，肝硬化，因為在家中暈倒不清楚，入住瑪麗醫院，他心臟有顫動，經電撃搶救後不治最終。



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屯門及博愛醫院老人科相繼爆疫

現時有2234名確診病人留醫，有40名危殆病人，其中12名人正在深切治療部，另有30名嚴重病人。屯門醫院內科及老人科，有74歲女病人經篩查後於8月21日確診，經追查再多四名57至95歲女病人染疫，五人情況穩定。

博愛醫院內科及老人科有一名病房服務助理確診，追查後再多一名員工及兩名69及89歲男病人染疫，兩個病房都會停收新症。