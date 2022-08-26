民建聯偕卓永興深夜突擊巡查衞生黑點　研修例處理私家街環境問題

由政務司副司長卓永興領導的打擊衞生黑點計劃已經展開，民建聯昨晚（25日）聯同卓永興突擊巡查港島中西區及九龍城個別地區衞生黑點，發現部份街道衞生情況並不理想。



民建聯要求當局統籌不同部門，加大力度持續處理環境衞生黑點，包括針對私家街問題研究修例，讓部門更容易執法。卓永興巡查後稱，同意部門須加強處理環境衞生工作，也會考慮是否可修例處理私家街道環境衞生問題。



鄭泳舜：九龍城衞生欠佳 望政府持續工作

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，中西區公共地方環境較理想，持續有改善，但九龍城部份地區環境衞生欠佳，仍有很大改善空間。鄭泳舜指部份黑點仍有老鼠出沒，有雜物垃圾堆積，後巷也有棄置電單車。他稱期望政府打擊衞生黑點行動會持續下去，並藉着今次行動，着力處理上述環境衞生老大難的問題。

陪同卓永興突擊巡查中西區的立法會議員陳學鋒指出，正街私家街方面多垃圾及雜物，甚至有老鼠出現。他稱明白當局難在私家街執法，故此期望當局可考慮修訂法例，方便部門執法，解決私家街衞生黑點問題。

林德成冀全年開放化寶爐 稱可減街上化寶助改善空氣質素

在九龍城區方面，民建聯主席李慧琼反映紅磡部份地區是衞生黑點重災區，另在寶其利街，長期有靈車霸佔街道，亦令居民感到滋擾。民建聯九龍城區議員林德成則表示，居民經常在街上「化寶」，期望當局全年開放當區的「化寶爐」設施，認為若全年開放化寶爐，將有助改善該區的空氣質素。