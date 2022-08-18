梁美芬：「鼠王」無專利　歡迎卓永興成「鼠王興」｜政壇諸事町

早年因高調滅鼠成名，被網民取名「鼠王芬」的經民聯立法會議員梁美芬，今日（18日）於Facebook發文表示，樂見政務司副司長卓永興跟進鼠患等環境衛生問題，留意到有傳媒想稱呼卓為「鼠王興」，强調「鼠王」稱號無專利，歡迎更多有心治理鼠患的官員、議員使用，因這是市民對官員、議員肯放下身段，貼地跟進民生議題的肯定。



朋友認為貶低身份感不值 梁美芬：「鼠王」是市民肯定

梁美芬於2008年備戰區議會選舉時，曾高調邀請内地專家到旺角示範滅鼠，呼籲食環署立即處理問題，曾與十多隻老鼠合照並登上翌日報章頭版，自此被網民冠上「鼠王芬」的稱號。她今日（18日）在Facebook發帖，提到曾有朋友覺得「鼠王芬」的昵稱貶低曾任大律師及大學教授的她，但梁認為，議員因願意放下身段，貼地跟進鼠患等民生議題而獲「鼠王」綽號，是市民給予肯定。

政務司副司長卓永興近日率跨部門打擊衞生黑點，指政府過往的滅鼠工作不夠徹底，計劃利用新型滅鼠工具及方法滅鼠，並制定新鼠患指數。他昨日（17日）在第二次前廳交流會跟議員就此交流，暖場時提出「鼠王專利」，笑言不要稱他為「鼠王興」，因該名已有專利。

梁美芬今日就發帖回應指，「鼠王」稱號從無專利，歡迎更多有心治理鼠患的官員議員使用，更認為若卓永興成「鼠王興」對香港市民一定是個好消息，因「官場政界每多一個鼠王，就代表有多一個官員議員願意切實排解民生憂難，誠然是香港之福，最好就係區區有鼠王！」